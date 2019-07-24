3大性價比高　韓國防曬推介

雖然近日天氣時晴時雨，但只要唔落雨，太陽伯伯就會好賣力咁曬曬曬，令怕曬嘅女生好驚驚！點解驚睇怕都毋須多講，惟有做好防曬，盡量減低曬黑同曬出斑斑嘅機會啦（唔通匿埋喺室內唔出街咩）！好彩今季有多個韓國美容品牌推出強效防曬產品，價錢都係百零二百幾蚊，性價比相當高，啱晒我哋呢啲貪玩又怕曬嘅小資女！



【靈活變通 全天候防曬】

喺韓國好受歡迎嘅醫學護膚品牌Dr.G，今夏帶來創新防曬方案，3款防曬乳（深層補濕防曬乳、亮白修護防曬乳及礦物高效防曬乳），均可針對不同的肌膚狀態，無論晴天陰天下雨天，只要每天按膚況及天氣使用專屬產品，便能全保護肌膚，方法靈活又有效，讚！



【草本防曬 溫和防護】

香港的夏天潮濕炎熱，如果再用質地厚重的防曬霜，只會令皮膚抖唔到氣，而且油性肌用後亦容易長粒粒。belif全新推出的兩款升級版防曬產品－金縷梅補濕防曬啫喱SPF50+/PA++及遮瑕亮肌防曬BB霜SPF50+/PA++++，質感清爽不黏膩，而且含兩大草本成分，抗紫外線之餘，更有效抗氧和紓緩抗炎功效，連敏感肌都放心使用。



【草本防曬 溫和防護】

在悶熱的夏天，使用包裝可愛的防曬產品，煩躁心情也會一掃而空。由韓國彩妝品牌HOLIKA HOLIKA與不二家牛奶妹Peko聯乘推出的防曬系列，採用經典紅色包裝，配上牛奶妹的舔舔脷嘜頭，令大家的童年回憶返晒嚟！加上系列包括防曬棒、防曬氣墊粉底及滾輪BB霜，款款都以溫和配方打造，絕對睇得又用得！