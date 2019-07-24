三界五行：扁豆+冬瓜　清熱祛濕

豆類之中，最能祛除濕邪的是白扁豆。李時珍《本草綱目》說：「其性溫平，通利三焦，化清降濁。」上焦包括心、肺，中焦包括脾、胃，下焦包括肝、腎、膀胱、大腸、小腸。白扁豆入脾胃經，然後上達心肺，下通肝腎，正氣提升，增強心肺功能，就是中醫常說的「扶正」，透過大腸、小腸、膀胱，濁氣排出體外，就是中醫常說的「祛邪」。



白扁豆既入藥，也入饌。中醫治療脾胃虛弱、不思飲食，食後嘔吐腹瀉的「參苓白術散」中，就有白扁豆。濕氣重，容易疲倦，無胃口，用雲苓、白朮、白扁豆、雞內金煲瘦肉湯，可以改善。



夏天戶外活動後，只想飲水不想吃飯，不妨煲一個解暑清熱，健脾祛濕的扁豆冬瓜粥。以四人分量計算，白扁豆一両、冬瓜斤半、生薏米半両、赤小豆一両、白米両半及鮮荷葉半塊。白扁豆先用白鑊略炒，此舉可增加藥效，且容易出味；冬瓜連皮而去瓤，切件；鮮荷葉沖洗，其餘各物洗淨後用水浸半小時；然後把所有材料放進煲內，加足水，大火煲滾後，轉中火，半小時後轉細火，每隔十分鐘左右用勺子輕輕攪拌，小心煲焦。待白米已稠綿，即可加鹽調味食用。荷葉飄香，是無可抗拒的誘惑。此粥老幼咸宜，一般體質都適合，但要和暖食，不宜凍食。荷葉纖維太粗，不宜食。其他所有材料都可以吃，冬瓜皮最有益，仔細咀嚼後，與白扁豆共同負擔潤腸通便工作。



方向宇