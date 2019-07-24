試嘢姐：Kan's Beauty 小顏骨氣療法　V面一次見效

小顏V面每個女生都想擁有，唔想打針開刀仲有咩方法？原來有種骨骼整形瘦面療法叫「小顏骨氣」早已在日韓非常流行，今次試嘢姐就同模特兒Jasmine來到香港首間引入「韓國正宗小顏骨氣」的菅式美容，店內有齊證書，保證係正宗韓國手法。



坊間有不少美容療程聲稱可以改善輪廓（例如V面、豐滿蘋果肌等），都只是由皮膚層着手，但菅式美容深信要真正改善輪廓應由骨骼開始。這個全人手瘦面的健康整形療法的最大好處是無痛、無腫，唔單只可以做到小顏V面，更可以改善大細面、高低顴骨或下巴歪等面部不對稱的缺點，無需開刀削骨及打針都媲美整形效果，做一次就有明顯效果，而且安全可靠。再配合全球首部獲美國 FDA認證之隱形埋線儀器──大V渦旋無針埋線，以聚焦超聲波產生65度熱能將隱形能量線埋入皮下3.5-4.5mm，構建肌底纖維網，雙管齊下收緊皮膚，增加膠原彈性，改善鬆弛，效果可更明顯持久。Jasmine親身試驗後都大讚療法的神奇功效，完成後覺得面形明顯即時尖咗V咗，大細面、高低顴骨等問題都有改善，整個輪廓都突出咗，對效果非常滿意！



小顏骨気 + 大V渦漩無針埋線

新客戶優惠價：HK$1,280

網上登記：http://www.kansbeauty.com/aesthetics



菅式美容

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