芭堤雅新酒店　盡情玩水

芭堤雅眾多新增合家歡設施中，最觸目一定非2018年10月底正式開業的Grande Centre Point Pattaya及其相連商場Terminal 21 Pattaya莫屬。經常到訪曼谷的香港人，應該對Grande Centre Point這個於市內設有4間酒店的當地品牌絕不陌生，芭堤雅是集團首次開設曼谷以外分店之地。配合合家歡旅遊主題，酒店特別於Terminal 21 Pattaya天台，即酒店住客專享的F樓層（Facilities Floor），設有Water Park小型水上樂園，面積不算大，卻有齊滑水梯、大水桶、高壓花灑及水槍等玩意，炎夏消暑綽綽有餘；怕曬的話，室內亦有美式桌球、足球機及氣墊曲棍球（Air Hockey）供住客免費對戰，玩累了又可以到1樓的Let's Relax Spa做個泰式按摩，或於黃昏時到訪頂樓餐廳Sky 32，俯瞰城市夜景兼品嘗高質泰菜，最後才回到面積34平方米起跳的客房休息。



Grande Centre Point Pattaya

地址：456, 777, 777/1 M.6 Na Kluea, Bang Lamung, Pattaya, Chonburi

房租：Superior Seaview每晚約THB4,670（約HK$1,197）起

網址：www.grandecentrepointpattaya.com



單身旅子：www.travelloner.com