「藝燃薪——展能藝術計劃」終期展演　發揮真我　承傳藝術

藝術能為生活帶來快樂，同時表達出藝術創作者獨特一面。即使身體有殘疾，也可以發揮個人潛能，為藝術注入新生命。由香港展能藝術會主辦，利希慎基金和何晶潔家族基金共同資助，為期3年的「藝燃薪——展能藝術計劃」於早前舉行終期展演，超過80位同學展示出3年來在音樂、舞蹈、繪畫、陶藝等方面苦練的成果，令人眼前一亮。



【從小培養 薪火相傳】

「藝燃薪——展能藝術計劃」今年踏入最後一年，於過往3年，一班藝術導師於4間特殊學校，包括：心光學校、香港紅十字會甘迺迪中心、三水同鄉會劉本章學校與香港西區扶輪社匡智晨輝學校，為不同類型的殘疾學生進行藝術培訓，包括藝術日、藝術培訓工作坊、展能藝術家分享、定期展覽及演出活動等；在這些擁有不同才華的孩子身上，從小播下藝術種子，培養他們對藝術的興趣和發展潛能，開拓日後發展藝術事業的可能，令展能藝術可以薪火相傳。



【傷健展能 發掘真我個性】

展演早前於荃灣南豐紗廠The Annex圓滿舉行，向公眾展示同學們在過去3年學習藝術的成果。活動當天更邀請到民政事務局局長劉江華先生,JP、利希慎基金總裁何宗慈女士、何晶潔家族基金主席何晶潔女士及香港展能藝術會主席林彩珠女士一同主持別具意義的亮燈儀式，象徵4間學校的學生於過去3年在藝途上發掘出成就和樂趣，並在藝術作品中呈現獨特真我「Very Me」的一面。劉局長在致詞中表示，香港展能藝術會本着「藝術同參與，傷健共展能」的理念，積極推廣藝術，多年來培育不少藝術家，讓他們在藝術的夢台上大放異彩，對本地藝術發展貢獻良多。計劃舉辦3年來，透過舉辦不同類型活動，讓同學們得到啟發，享受藝術，而主題「本我」就是希望學生能展現真我個性及獨特的風格。



【多元藝術表演 光芒四射】

藝術展演由香港西區扶輪社匡智晨輝學校打頭陣，同學們扭動身體，表演出熱情奔放的拉丁舞步，學習了3年的時間，他們一年比一年進步，節奏拿捏得準確，舞步也收放自如，年紀輕輕已經跳得出大人的水準，帶動了現場的氣氛。之後是心光學校的「長笛、鋼琴合奏」及「小號合奏」，學習小號的同學們表演了著名音樂劇《仙樂飄飄處處聞》的主題曲《Do-re-mi》，基於身體上的限制，同學們要比普通人付出雙倍以上的努力去學習，從演出可看到他們每一位也很享受音樂，將之化為學習的動力，一首又一首樂韻悠揚的樂曲，令在場人士聽得入神。最後由學習長笛、小號和敲擊的同學們攜手演奏由「展能藝術發展基金」的得獎者倫偉傑所創作的樂曲，水準之高令人拍爛手掌。壓軸登場的是香港西區扶輪社匡智晨輝學校的街舞表演，同學們跟隨強勁節拍，跳出充滿動感的街舞，個個都散發出耀眼光彩，是舞蹈界的明日之星。



【視覺藝術作品 極具創意】

欣賞完動的藝術，又可以欣賞一點靜態的作品。藝術展同場展出由香港紅十字會甘迺迪中心和三水同鄉會劉本章學校學生親手創作的畫作和陶瓷等視覺藝術作品。香港紅十字會甘迺迪中心的學生以利落的技巧和豐富的色彩描繪不同景物，具個人風格之餘又不失寫實一面。有同學更親繪一張張的圖畫，將之製作成一段逐格動畫，想像力豐富。而三水同鄉會劉本章學校的學生則透過不一樣的想像，創造出活潑、生動可愛的陶器，有同學因太愛看宮廷劇，創作出與劇有關的陶器，作品多元化，令人目不暇給。