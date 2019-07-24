救世煮之醃臘　臘腸都可以自己整？

2019年07月24日 17:10
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    很多人以為臘是將食物打一層爉，實情是處理肉食的一種方法，主要是將肉類以鹽或醬醃漬後風乾或熏乾，故又稱醃臘。（互聯網）

    今時今日，唔係話要廚藝超群，煮到識飛至可以入廚，只要肯試肯煮，人人都係大廚，之不過除咗煎炒煮炸之外，大家又識唔識燒燜煀扣等烹調方法呢？其實唔需要識晒，起碼知己知彼，學多一兩道板斧，有人問起都唔會口窒窒吖麻！

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    「臘」主要是指處理肉食的一種方法，將肉類（魚、家禽等）以鹽或醬醃漬後風乾或熏乾，故又稱醃臘。醃臘在香港並不普遍，由於溫度及濕度高，缺乏天然風乾的條件，加上地方小，難騰出地方曬乾臘味，故一般家庭都少有會自製臘味。

    當然也有煮人例外，如趁「臘月」秋冬時天氣較寒冷乾燥時炮製小量的臘雞或臘魚，但普遍人都會直接從市場上選購如臘腸、臘鴨、臘肉等臘味，當中又以臘腸最得廣東人歡心，就算是夏天，也愛吃臘腸煲仔飯。小編嗜吃臘味，儘管依是熱辣辣的炎夏，也會間中炮製臘味飯食用，而今日就簡單教大家炮製一款臘鴨髀臘腸煲仔飯，仲要用瓦煲來炮製，風味十足。如果大家想挑戰一下自己，都可以嘗試自製臘腸，小編亦提供一個食譜，有興趣亦可試試。

    臘鴨髀臘腸煲仔飯

    材料：
    臘鴨髀　　　1隻
    臘腸　　　　1條
    白米　　　　1量杯
    清水　　　　適量
    冰糖或片糖　適量

    做法：
    1. 煲滾水，放入臘腸汆水，去除面層污物及油脂，取出，斜刀一開二。
    2. 煲滾水，下冰糖或片糖，放入臘鴨髀，灼10至15分鐘，取出瀝乾水斬件。
    3. 洗米，放入瓦煲內，注入適量的水，開火，水滾放入已汆水的鴨髀肉及臘腸，差不多乾水冚蓋收慢火，煲多3至5分鐘即可。

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    自製臘腸

    材料：
    脢頭肉碎　2斤
    鹽　　　　15克
    生抽　　　1湯匙
    沙糖　　　75克
    玫瑰露酒　40克
    雞粉　　　2茶匙
    胡椒粉　　6克
    腸衣　　　約1米長
    棉繩　　　適量

    做法：
    1. 腸衣用清水浸一會再清洗。
    2. 除腸衣及棉繩，全部材料拌勻。
    3. 以唧花袋及漏斗協助，將拌勻的豬肉灌入腸衣，打結收口。
    4. 每隔一段用棉繩索好，用針於每一段腸面擢一些氣口放氣。
    5. 放於通風置吹乾，或用食物風乾機風乾12至18小時即成。