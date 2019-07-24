救世煮之醃臘　臘腸都可以自己整？

今時今日，唔係話要廚藝超群，煮到識飛至可以入廚，只要肯試肯煮，人人都係大廚，之不過除咗煎炒煮炸之外，大家又識唔識燒燜煀扣等烹調方法呢？其實唔需要識晒，起碼知己知彼，學多一兩道板斧，有人問起都唔會口窒窒吖麻！



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「臘」主要是指處理肉食的一種方法，將肉類（魚、家禽等）以鹽或醬醃漬後風乾或熏乾，故又稱醃臘。醃臘在香港並不普遍，由於溫度及濕度高，缺乏天然風乾的條件，加上地方小，難騰出地方曬乾臘味，故一般家庭都少有會自製臘味。



當然也有煮人例外，如趁「臘月」秋冬時天氣較寒冷乾燥時炮製小量的臘雞或臘魚，但普遍人都會直接從市場上選購如臘腸、臘鴨、臘肉等臘味，當中又以臘腸最得廣東人歡心，就算是夏天，也愛吃臘腸煲仔飯。小編嗜吃臘味，儘管依是熱辣辣的炎夏，也會間中炮製臘味飯食用，而今日就簡單教大家炮製一款臘鴨髀臘腸煲仔飯，仲要用瓦煲來炮製，風味十足。如果大家想挑戰一下自己，都可以嘗試自製臘腸，小編亦提供一個食譜，有興趣亦可試試。



臘鴨髀臘腸煲仔飯



材料：

臘鴨髀 1隻

臘腸 1條

白米 1量杯

清水 適量

冰糖或片糖 適量



做法：

1. 煲滾水，放入臘腸汆水，去除面層污物及油脂，取出，斜刀一開二。

2. 煲滾水，下冰糖或片糖，放入臘鴨髀，灼10至15分鐘，取出瀝乾水斬件。

3. 洗米，放入瓦煲內，注入適量的水，開火，水滾放入已汆水的鴨髀肉及臘腸，差不多乾水冚蓋收慢火，煲多3至5分鐘即可。



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自製臘腸



材料：

脢頭肉碎 2斤

鹽 15克

生抽 1湯匙

沙糖 75克

玫瑰露酒 40克

雞粉 2茶匙

胡椒粉 6克

腸衣 約1米長

棉繩 適量



做法：

1. 腸衣用清水浸一會再清洗。

2. 除腸衣及棉繩，全部材料拌勻。

3. 以唧花袋及漏斗協助，將拌勻的豬肉灌入腸衣，打結收口。

4. 每隔一段用棉繩索好，用針於每一段腸面擢一些氣口放氣。

5. 放於通風置吹乾，或用食物風乾機風乾12至18小時即成。