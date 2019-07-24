Omega傳奇321機芯重現　賀登月50年

今年初Omega宣布重新推出傳奇321機芯，到近日品牌再次藉着7月20日人類登月50周年紀念，將321機芯搭載於全新的Speedmaster Moonwatch 321 Platinum上。其實早於1957年Speedmaster系列面世時，第一枚腕錶所用的機芯正是321機芯。此機芯曾被配置於多款遠征太空的腕錶之中，包括：超霸ST 105.003腕錶（通過美國太空總署測試認可，美國太空人Edward White亦曾於首次太空漫步時佩戴）及Speedmaster ST 105.012腕錶（1969年7月21日第一枚在月球上被佩戴的腕錶）。



品牌特別為321機芯特設工場進行深入研究及重新組構，將321機芯達到原型規格，將之重新推出市場。此鉑金版Moonwatch 42mm磨沙及光面錶殼以獨特的鉑金合金物料（Pt950Au20）鑄造，錶殼的設計靈感取自第4代Speedmaster（ST 105.012）的不對稱錶殼邊緣設計及扭狀錶耳，襯黑色皮革錶帶和鉑金錶扣。腕錶配以黑色陶瓷錶圈及白色珐琅物料計時刻度，梯台式錶盤以瑪瑙製成，配以來自月球的隕石片計時小錶盤。加上藍寶石水晶錶底，讓大家可以透視321機芯的精密運作。