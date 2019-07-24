本日日本：東京直擊　迪士尼海洋新表演發金光

東京迪士尼海洋在今夏7月23日起，新推多個新項目，除了觸目大型新設施「翱翔：夢幻奇航」外，還有全新娛樂表演「幻境頌歌」。位於園中失落河三角洲的飛機庫舞台上演的「幻境頌歌」表演，全程室內進行，打風落雨都可如常演出，而劇情主線，主要是圍繞米奇與他的好友們，穿越時空來到傳說中的幻境之都「里約多拉多」的冒險故事。

里約多拉多是自古以來探險家們口耳相傳的祕境，米奇、米妮、唐老鴨與高飛狗原想坐飛機去探險，可惜飛機壞了，卻因誤觸魔法杖而穿越時空，來到陌生的異世界，經過萬水千山，最終遇上神秘的女神，而來到依畔金色大河的里約多拉多，誤打誤撞達成探險心願，有驚無險好玩刺激。

雖然約30分鐘的表演，全程日語，但由於角色們姿體動作生鬼，就連小朋友也不難理解劇情，而且演出中的視覺特技做得非常出色，千變萬化的燈光聲效，配合可立體變化的舞台，完全造出頂級舞台劇的效果，尤其最後金光閃閃的大場面，令人嘆為觀止，大家入場記得拭目以待。



東京迪士尼海洋

地址：京都千葉縣浦安市舞濱1-13

開放時間：8:00am-10:00pm（個別日子時間略有調整）

門票：1 Day Pass 7,400 日圓 （約HK$540）/ 學生票6,400 日圓（約HK$467）/兒童票4,800日圓（約HK$351）

網址：https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/tds/

交通：可乘JR於舞濱車站下車，前往東京迪士尼度假區。

鳴謝：東京迪士尼

