Levi's® Authorized Vintage　品牌團隊認證古着

相信唔少鍾情古着服飾的Vintage愛好者都試過遇上同一個問題，就係遇上一件好啱心水的古着單品，但奈何自己冇辦法確定該古着的真偽，怕買到新貨扮古着甚至直頭係假貨（好多人都仲相信自己喺泰國Flea Market用幾百泰銖買返嚟嘅Levi's®「Big E」係真），權衡輕重之下惟有放棄入手！



而當中又以入手美國牛牌Levi's®古着單品，較常遇到呢個情況。始終此品牌歷史悠久，於坊間流傳轉售的古着單品又多如繁星，就算係Die Hard Fans亦未必可以百分百確定真偽。是次全新推出的Levi's® Authorized Vintage系列，便由品牌團隊與洛杉磯古着收藏家合作，從多達5萬件產自80、90年代美國製的古着單品中，逐件嚴謹檢驗鑒別真偽，並透過獨特工藝以人手為輕微瑕疵進行修復工序，將丹寧單品記載的每一段活生生歷史及故事呈現。