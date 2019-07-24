【深夜字聊】性福短途Trip

有女網民分享按朋友提議，同老公密密去旅行，發覺性生活真係變得快樂咗。佢話：「閨密一直知道我同老公兩個月都唔行埋一次，早排同我講一齊嚟個短途旅行嘅話，性生活會變豐富。聽完佢分享自身經歷後，我就膽粗粗幫老公買埋機票，嚟個新加坡短途之旅。老公好似知道我想點咁，去到酒店就同我親熱，跟住食玩買後返到酒店又嚟多次，佢話喺外地冇晒壓力自然想做多啲。家陣我哋每個月都會嚟兩次兩日一夜或兩日三夜嘅旅行，而玩法亦從以前只喺床上進行，變成喺浴室同梳化等地方都玩一餐，又玩埋制服誘惑，最激嗰次就係玩搖控震蛋，仲要唔係喺酒店房喎，如果唔係因為去旅行嘅話，我哋真係冇諗過有日會咁樣玩呀！」



網友神回應：



Camille：冇計，香港地窄壓力大，想盡情啪啪啪好難，尤其係學似我屋企隔音好差，做親都怕漏音，睇嚟以後去旅行又多咗個理由。



Dora：每個月去兩次旅行固然係性生活愉快，但要夾假又要有錢，唔係個個都負擔得起囉。不如留港去酒店爆房，最多過埋夜，可能都會有同樣嘅效果。



Tam Tam：其實去外地唔好話去玩，齋喺酒店度過一日都已經相當減壓。睇番你個情況，應該係同壓力有相當大嘅關係，難得你老公又肯配合，真係暖男呀！



雲雲：趁有心有力真係要做得就做，否則以後有心冇力想做都冇得做，更何況性愛體驗都係兩個人嘅共同回憶，搞到我都想同老公試吓。



