【健樂事】炎夏唔想黑　自製中藥面膜助美白

來到盛夏，即全年最熱的日子，如何保住白淨的肌膚，成為不少愛美女生的一大煩惱。除了平日要做好防曬，或使用不同的護膚品作急救，中醫藥一樣幫到手，因某些白色的藥材如白朮、白扁豆、白芷、百合、淮山等，都對美白有顯著功效，可考慮拿來入饌，炮製祛斑美白湯。舉例以百合及淮山（各3錢）配伍北沙參（5錢）、太子參（5錢）、蓮子（1両）、大棗（3枚）、瘦肉（半斤）及8碗清水，煲成湯水（煲約1小時）飲用，可促進血液循環，達到祛斑美白。



至於平時有敷面習慣的朋友，也可考慮利用中藥自製以下兩款美白面膜敷一敷，令皮膚靚得天然又健康。



【美白祛印面膜】

材料：白芨、清水、蛋白（各適量）

做法：將白芨打磨成粉末，調配適量清水或蛋白，開成糊狀，塗抹於臉上約半小時，然後用水洗去。



【美白祛黃面膜】

材料：白朮、白扁豆、白薇、白芨、丁香、防風、荊芥（各3錢）、石灰研粉小量

做法：將所有材料加入石灰研粉，加水開成糊狀，塗在面上約半小時，用溫水洗去。





【美顏中藥有咩效用？】

1.白芨：補肺、消腫、美肌

2.薏仁：消除色素斑點、使皮膚角質軟化，改善粉刺及皮膚粗糙的問題

3.大棗：補氣活血、促進面色紅潤

4.玉竹：滋潤養顏、祛斑除皺

5.桑白皮：去面部浮腫

6.生薏仁：健脾祛濕

7.枸杞：明目、改善黑眼圈

8.北沙參：養陰潤肺

9.太子參：補氣生津

10.百合：益氣調中、潤肺安神

11.淮山：養陰健脾

12.蓮子：養心、益脾胃



