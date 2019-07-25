露迪斯海姆　有條最富朝氣的小巷

來到德國的露迪斯海姆，想感受酒城的魅力，便要前往享負盛名的斑鳩巷了。該巷長約150米，小巷兩旁開滿酒館餐廳及小商店，不分晝夜都有當地人及旅客舉杯暢飲，加上有樂隊現場演奏，被喻為「世界最富朝氣的小巷」，連帶周邊的街道亦同樣熱鬧，我們到了當中的4星級酒店連餐廳Breuer's Rüdesheimer Schloss。餐廳室內以酒桶作裝飾，侍應更不時邀請客人玩遊戲，充滿歡樂氣氛。菜式方面會因應時節而稍作改變，如春日會配上白蘆筍、夏天則會換上微酸醒胃的番茄，秋季可能是蘑菇，加上傳統的炸豬扒、烤三文魚和香腸，配合當地雷司令白葡萄酒，十分滋味！不過吃罷記得留點肚子，嘗嘗當地著名特飲Rüdesheimer Kaffee。它的重點在於沖泡過程，專用的紅花白瓷咖啡杯會先加入當地特產白蘭地，然後點火把熔化了的焦糖倒入杯中，再加入熱咖啡和鮮忌廉，過程大費周章但甚有娛樂性，味道如愛爾蘭咖啡一樣酒香四溢，不妨一試呢！



Breuer's Rüdesheim Schloss

地址：Steingasse 10,D-65385 Rudesheim am Rhein

營業時間：餐廳10:00am~12:00mn

網址：www.ruedesheimer-schloss.com