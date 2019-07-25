三界五行：黑豆補血益腎　滋陰提氣

主張「治未病」的神醫扁鵲，在2,300多年前就發明了「三豆飲」這個中藥方，用來預防皮膚發炎、小兒麻疹、出痘，也用作祛濕、解毒、提升預防夏季因受六邪所侵而引發的多種疾病。



「三豆飲」由黑豆、綠豆、赤小豆組合，一人分量是三者各一両，另加三錢生甘草，煮成粥，每天分兩次食，最好不加糖，如果要加，就用少許片糖或冰糖，不要太甜，須和暖食，千萬不可凍食。



黑豆營養豐富，古時雖然沒有先進科技去分析成分，但是通過實踐，累積經驗，確認了黑豆是豆之中最補身的，清熱解毒，補血益腎，滋陰提氣，護膚養顏，可以說是全方位都照顧到，而且補而不燥。現在市面常見的「黑皮青豆」，豆衣黑色，豆身青色，是黑豆中的極品。



現代營養測定，這種黑豆含蛋白質比豬、牛、雞、鴨、鮮奶、蛋還要多，而且更容易吸收。鈣、碘、鉀、鋅、硒等微元素、維他命B雜和維他命E，以及烟酸、葉酸都很豐富。另外，還有大豆異黃酮這種天然激素，可增強免疫力。



近年，更被發現黑豆含有豐富的花青素，這種抗氧化劑，可以清除體內的自由基，並與維他命E協同，增強體質，有延緩衰老的作用。



日本的醫學家更發現，黑豆可以阻止腫瘤的生成與惡化，因此而掀起「醋豆」熱，至今仍方興未艾。



方向宇