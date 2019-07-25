東京迪士尼　抵住「一店兩味」 飯店

乘東京迪士尼海洋新設施「翱翔：夢幻奇航」新推出，遊客可順道來體驗試住於2016年新開幕的「東京迪士尼樂祥飯店」（Tokyo Disney Celebration Hotel）。東京迪士尼樂祥飯店是以經濟型迪士尼酒店來定位，其房價跟其他迪士尼酒店相比，可算相當「貼地」大眾化，而且標準房都可住到2至4人，故非常適合一家人來連住數天慢慢玩。



雖然價錢抵住，但裝潢也絕不馬虎，東京迪士尼樂祥飯店共分2楝建築，分別各自以「心願館」及「探索館」為主題。心願館主力打造夢幻童話氣氛，色彩奪目鮮艷，在大廳更見有融入愛麗絲午茶派對元素的座椅，也有城堡旋轉木馬的裝飾，頗迎合「少女公主」口味。而探索館裝潢明顯較「男仔氣」，在大堂不但擺放了有海狸兄弟獨木舟歷險元素的梳化，更有模擬麥哲倫店裝飾的地球儀，令酒店充滿刺激探險氣氛。



酒店兩座館合共有702間、14種（每館7種）風格迥異的客房，當中672間都有2張標準床及2張坐臥床，兩座館房間內都各有大幅主題壁畫，兩館房間壁畫都各自盡顯「心願館」可愛與「探索館」冒險的風格，如細心留意，更會發現無論是壁畫中出現的場景，還是酒店中播放的音樂，都是會出現在東京迪士尼中的，貫徹樂園的夢幻氣氛呢。



東京迪士尼樂祥飯店

地址：千葉縣浦安市明海7-1-1

房價：每晚17,600日圓（約HK$1,285）起

網址：https://www.tokyodisneyresort.jp/tc/hotel/dh/celebration.html

交通：在東京迪士尼樂園「巴士&的士總站」可乘搭免費接駁巴士前往酒店，車程約20分鐘。

鳴謝：東京迪士尼

