Doughnut Go Dreaming！復古色彩　追尋夢想

以Pack Your Dream作理念的本地人氣背囊品牌Doughnut，自2010年創立以來一直以旅遊用家角度出發，採用搜羅自世界各地的素材製作出各款適合長短旅程的背囊及小物，以功能性的實用細節體現出品牌獨特個性。



今季新作Doughnut以「Go Dreaming！」為主題，分別推出Game Player及Glossy Blocking兩大主打系列，透過豐富色彩配搭打造出散發復古風格的袋款單品。前者運用各種滿載90s運動風格的色調設計出多款背囊、斜袋及掛頸小銀包等，當中一款容量達30L的Brisk Backpack，更可讓你輕鬆收納出外旅遊的各項物品。而後者就將品牌過往人氣袋款加入撞色設計重新演繹，採用輕巧的防潑水物料打造出復古風格的多個袋款，並將電腦隔層及水樽格等實用細節融入袋款，更同步推出精緻小巧的迷你背囊外形斜袋，滿足喜歡山系風格的潮男潮女。