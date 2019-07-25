【靈敢侶情】愈老愈易喊

有沒有發現，年長的人特別眼淺，愈老愈易哭？



其實，不只身體會成長，情緒也會由兩磅變四磅，四磅變八磅，然後變成千斤重的。



嬰兒的情緒，都很簡單，餓了哭，飽了笑。在他們的世界，情緒只有正和負的兩磅。



孩子上學後，面對群體社會，學習獎罰分明的制度，被讚會笑，被讚多會嘗到驕傲。到被老師罰、被同學笑，又會嘗到羞怯；被父母罵，嘗到不忿氣；被祖父母疼，嘗到安慰的溫暖。情緒，便由本來的兩磅，變成四磅。



上到中學和大學，青少年在面對更多的挫折、失敗和成功之後，單純的情緒亦開始變得複雜，想不通的東西也隨之而增多了︰為何傷心要忍着眼哭呢？為何不滿不可以說出來？為何你做錯要我忍？當我做錯的時候，你們成年人不也是用罵、打、拒絕、否定來教我嗎？怎麼今天，我就不可以用相同的方式去對待你們？



一堆疑問，令他的情緒由四磅長成八磅。



到出來工作，面對辦公室政治、戀愛的猜度、朋友間的利用和背叛、社會的責任、生活開支⋯⋯情緒，亦出現了很多矛盾︰義氣和假情假義、堅持和不再天真、抱打不平的心和口不對心、信任與防範等等⋯⋯八磅，又變成了十六磅，好沉重。



年紀，就這麼熬到老了，年長的人終於都發現、知道了，人生根本不是說了就會好、氣了就會改、哭了就會回來的。經歷過堅持和熱情的下場、義氣和太努力的被排斥，心都累了，做人嘛，還是明哲保身的好︰生氣時，不要氣到自己；傷心時，不值得為他人傷心；想跟人理論時，不要理會不明白自己的人。情緒，便由十六磅，壓抑到剩下八磅、四磅。



但孩子的四磅，跟年長的四磅，是不一樣的。孩子是只得四磅，是輕的；年長的四磅，是透過自保的壓縮而得來，看上去，很輕，卻又重得令人無力舉起。



相信，年輕的你可能已經明白：為何年長的人總是容易哭？看一小段媽媽抱着寶寶等丈夫回家的戲，竟然流眼淚；在廣告看到女人抹地，又去拿紙巾；看着海報中一個男人的背影，突然眼紅紅。哭哭哭，哭甚麼呢？



因為，即使他們的情緒只剩四磅，卻不代表另外的十二磅已經消失。當身邊和社會上發生了甚麼人和事，都依然可以勾起被他們埋葬了的回憶，繼而產生共鳴，令人感懷身世，悔不當初。



哭，是因為掛念、思念、懷念、後悔、內疚、心死……



說到這裏，可能我也老了，近年亦開始追隨壓縮情緒的步道。但願只有四磅的孩子、八磅的青少年、十六磅的年輕人，這生都不用嘗到情緒千斤重、卻又明知萬般帶不走的無奈。有不開心的話，就說吧，不要活到心如止水，繼承上一代的後悔和心死了。



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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