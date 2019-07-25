動漫電玩節　Coser聲優雲集會展

第21屆香港動漫電玩節（ACGHK 2019）於 7月26日起一連5天假香港會議展覽中心舉行，一如以往活動多籮籮，當中首推「動漫電競Cosplay大賽」於7月26至28日為期三天進行總決賽，專業評審團會根據服裝、現場表演、難度及合拍性四個準則評分，而今年新增的「最佳造型獎」會會於7月26日頒發。活動最後一日更會舉辦「亞太區Cosplay嘉年華」，來自香港、日本、韓國、馬來西亞及德國等地的知名Coser將會到場，台灣「虛擬網紅」虎妮更會首任表演喜賓，粉絲們記得入場合照！



第6屆創天綜合同人祭

為同人發表書本、軟體、作品及表演的「創天綜合同人祭Creative Paradise （CP06）」，今年遷至Hall 1舉行，並由3天增至5天，合共超過260同人組織參加，活動包括同人誌即賣會、座談會等。屆時高達系列及超時空要塞玩具封面插畫師天神英貴、實力派日本男聲優寺島惇太更會到場與粉絲互動！提供互動的還有「HEARTBEAT動漫音樂祭」，多位日本女歌手如澤井美空、26masquerade都會登上大會舞台表演，讓各位聽出耳油。



電競嘉年華再度舉行

為推動玩具界發展，「香港原創動漫人型設計比賽」今年踏入第10屆，是次比賽主題為「武俠」，設公開組及香港學生組，評審團將以造型、立體或平面技巧、創意及表達能力四大方面評分。漫畫方面則有「第十一屆原創漫畫新星大賽」，比賽形式分為故事漫畫組、繪本漫畫組及四格漫畫組，得獎作品將於場內公開。至於「電競嘉年華」方面，參展商Samsung會一連五日以手遊《爐石戰記》、《PUBG MOBILE》及《傳說對決》進行邀請賽，公眾可透過直播全程觀看精彩賽事。



第21屆香港動漫電玩節

日期：2019年7月26至30日（星期五至星期二）

時間：每日10am至9pm（7月30日8pm 閉館）

地點：香港會議展覽中心展覽廳1

門票：$40（憑門票上的指定贈劵可於同一天參加香港電競音樂節）

網址：www.ani.com.hk



名家舞台節目表（部分）

7/26 18:15-18:45 澤井美空見面會

7/27 17:15-18:00 台灣Cosplayer Hiko及龜子簽名會

7/28 15:00-15:45 陳某《火鳳燎原》簽名會

7/29 17:00-18:00 米倉千尋見面會

7/30 16:00-16:45 天神英貴、Pat Lee簽名會



大會舞台節目表（部分）

7/26 12:45-14:15 手遊電競亞洲群英賽《傳說對決》港台女子邀請賽4強

7/27 13:30-14:30 動漫電競Cosplay大賽

7/28 13:30-14:15 高達模型製作家環球盃2019

7/29 15:45-16:15 Heartbeat動漫音樂祭26masquerade表演

7/30 14:30-16:00 亞太區Cosplay嘉年華