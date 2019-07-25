樂善堂「愛‧無煙」戒煙計劃　前線員工戒煙成效高

「個個都想戒煙，唔通個個都戒到煙？」很多人都知道吸煙的禍害，但真正下定決心戒煙或減煙絕不容易。在衞生署控煙酒辦公室資助下，樂善堂自2013年起推出「愛‧無煙」前線企業員工戒煙計劃，6年間累積服務超過270間企業合共超過2,100名吸煙員工。第三期計劃剛於2018年12月結束，樂善堂採用社交媒體平台方式，以進取和互動形式幫助及鼓勵參與戒煙者，令戒煙及減煙率高達近七成。



【首創短訊互動形式】



樂善堂委託香港大學護理學院及公共衞生學院評估成效，第三期計劃的參與企業共92間，接受戒煙服務的前線吸煙員工達801人，當中包括來自建築及製造、物業管理、飲食、運輸及美容等行業。參加者平均煙齡19年，煙量達每日14支。研究由2017年1月起進行，電話跟進吸煙者過去7天的戒煙狀況，跟進時間為輔導服務後1星期、1個月、3個月、6個月及1年。訪問至本年6月的結果顯示，在12個月跟進期內，整體僱員戒煙率有22.6%，減少吸煙量的比率達46.9%，減少吸煙量至少一半的比率有19.4%。總計顯示計劃成功協助吸煙者戒煙及減煙率達69.5 %。



根據過往的調查顯示，沒有家人或同伴支持是戒煙失敗的其中一個主因。所以樂善堂於第三期計劃增設輔導渠道，除了舉行健康講座、電話輔導服務及小冊子外，更透過WhatsApp及SMS 定期發放戒煙資訊及鼓勵訊息，讓戒煙的成員隨時與輔導員交流，使他們得到支援及更能堅持戒煙。調查結果亦顯示，這種短訊互動形式令減煙或戒煙成功率有顯著提升。



其中一位成功戒煙、曾任高級地盤工程師的劉先生表示：「WhatsApp交流的好處是夠彈性，不用像電話般需實時回覆而影響工作，而且能隨時翻看及回覆，毋須擔心忘記重要資訊，亦能透過重複查看訊息來警醒自己。」



【參與企業齊推介】



香港大學公共衞生學院社會醫學講座教授暨羅旭龢基金教授（公共衞生學）林大慶教授強調，僱員要成功戒煙，受多項因素影響，除增設輔導渠道外，得到僱主及身邊同事的支持亦是重要一環。另一成功戒煙、從事物業管理的郭先生分享說：「我吸煙幾十年，一直知道吸煙對自己、家人及寵物健康的害處，但總是戒不成功。公司與『愛．無煙』合作舉辦戒煙獎勵計劃，以2千元獎金獎勵戒煙滿一年的員工，雖然錢不能買到一切，但公司的獎勵計劃成為推動我再次嘗試戒煙的契機。」戒煙期間他開始跑步對抗煙癮，成功戒煙後因感跑步令呼吸健康大為改善而維持這個習慣。



除參與戒煙的員工外，參與的92間企業對計劃評價同樣甚高，企業認為可增加吸煙有害健康的知識評分為82分（滿分為100）﹔滿意計劃的企業政策服務評分為86分，近90%企業日後會再參加計劃及會向其他公司推介樂善堂的戒煙計劃。



【新計劃冀增資源】



最新一期「愛‧無煙」前線企業員工戒煙計劃由今年1月開始接受企業參加，計劃至2020年12月止，新一期計劃會加入不同元素，亦會優化戒煙輔導模式，針對個別行業特質提供適切支援，同時會繼續使用WhatsApp互動、Facebook及利用「愛‧無煙」自助戒煙手機應用程式等，強化吸煙者的戒煙動機及信心。近年電子煙草產品愈見流行，不少人更誤解電子煙及加熱煙比傳統香煙健康，所以新計劃會加強宣傳新型煙草產品的害處。



樂善堂主席楊小玲博士希望可增加資源，將戒煙個案跟進服務由12個月延長至18甚至是24個月。「很多企業都主動接觸我們參與計劃，希望可推動員工戒煙、提升企業形象及加強職安健。計劃除了需要愛心、善心、耐心之外，還需要更多前線社工及護士等資源去跟進，希望政府及社會各界可提供更多資助及資源，協助更多企業員工戒煙，締造無煙工作環境。」

