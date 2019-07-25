【家樂事】剛柔並濟　太極齊家

太極是重要的中國思想概念，講求陰陽為一、互化。一間位於薄扶林寶翠園的單位，引入太極中剛柔並濟的概念，弧形曲線遍布全屋之餘，亦適當地加上金屬條子、幾何圖形以作點綴，令單位設計輕重有序，亦能平衡動靜生活。



【專屬手繪壁畫 為客廳添驚喜】

是次介紹的單位為一家四口之安樂窩，兩位活潑、可愛的孩子為家園帶來生氣，為了在熱鬧和平靜的生活取得平衡，屋主希望家居設計素雅、舒適，而設計師Samson Wong亦在多方面配合。說到單位的設計焦點，絕對是恍如把黑墨撒於電視牆上、玄關位置和地板手繪壁畫，有別於一般的牆紙或油漆，畫師會因應屋主要求而下筆，壁畫的內容、顏色和覆蓋範圍都非常個人化，用上甲醛含量極低的家居專用顏料，做足底油和表面保護層的功夫，即使伸延至經常開關的暗門，亦不會出現褪色的情況，歷久常新，即使接觸到畫作，衣服也不會沾上油彩。在客廳的中央位置，擺放了一幅呈現太極元素的掛畫，以平滑表面和粗糙的礦石物料象徵兩極，帶出整個設計的主題。另外，玄關牆身和地板不規則地貼上金屬條子，餐枱亦換上金屬枱腳，以這些感覺較硬性的線條呼應弧形畫作，展現輕重平衡。



【孩子房多色彩 貫徹一屋舒適】

設計師把柔和的線條設計帶到主人房，把房間的直角牆身改裝成圓角，窗台的三角位置建設為弧形書桌，睡床的波浪形床背配上波浪紋牆紙，加上房間內的圓形小家具，予人統一的視覺效果；又加建了兩組高身衣櫃，以滿足夫婦二人對儲物空間的要求。至於小朋友的睡房，相對採用了較豐富的色彩，為孩子們提供一個繽紛的成長空間。以姐姐房間為例，為了迎合窗外的維港美景，設計特意引入了海洋主題，可見到不少波浪紋、藍白配搭的元素，又細心地在床頭旁邊加設了兩個小抽屜，方便小主人放置睡前使用的物品。至於初生弟弟的房間，則用上粉藍、翠綠、淺灰等幾何圖案粉飾牆身，與屋內的弧形建設成對比，帶出佻脫玩味。