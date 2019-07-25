TSUMORI CHISATO初秋系列　帶你漫遊巴黎

喜歡從遊歷中找尋靈感的設計師津森千里，以浪漫之都「巴黎」為今個初秋系列的主題。巴黎不僅是聞名於世的時尚之都，更是設計師在人生中的第二個家。系列以法國國旗的象徵性紅、白、藍配色為主調，並以不同布料和題材合拼，配上艾菲爾鐵塔、塞納河、巴黎地圖、瑪麗王后及極具法國浪漫特色的鮮花和雲朵等，加上設計師旅途當中的個人經歷，創作出一系列印花圖案，搶眼奪目，豐富而又不失現代感。



整個系列用色柔和，無論是溫柔的粉色、奶油色或淡藍色，配上褶邊、毛皮、珍珠等細節後，感覺煥然一新。另外，取材自法國王室貴族的單品，透過印花和緹花的手法呈現，及搭配各種搶眼色彩與細節後，視覺豐富又特別，為沉寂的冬天注入一股華麗氣息，容易配襯卻又不失單調。建議可多加利用不同細節配搭外套，如透視上衣和緹花長裙，不僅能增加層次感，更能令造型更搶眼有型。不同布料和題材合拼，變奏豐富且多樣性，稍用牛仔或簡單的單品配襯就能帶出青春可愛的感覺，令沉悶的秋冬更添趣味。