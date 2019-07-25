【動漫節2019】　玩物漫畫掃貨攻略

HT設3大專區

Hot Toys今年已是連續16年出席動漫節，今屆一如去年準備了28個展覽攤位，面積達到2,700平方呎，並劃分為Marvel、Star Wars及DC Comics等分區，售賣及展出多款1:4與1:6比例人偶、載具及Cosbaby。當中必看鐵甲奇俠Mark 85（戰損版） 人偶，以逼真金屬舊化塗裝，呈現Tony Stark彈手指救世一幕，叫人感動！現貨則有蜘蛛俠 （緋紅戰衣）、Marvel隊長傳呼機、鐵甲奇俠Mark 85反應爐、蜘蛛無人機、鐵甲奇俠裝甲格納庫套裝等，保證讓Marvel迷滿載而歸！



Bandai賣黑白路飛

Bandai Namco新品豐富，先有《SD三國創傑傳》劉備獨角獸高達，加入了金色電鍍效果，比常見「屎金色」奪搶眼得多。另外，旗下俗稱「眼鏡廠」的Banpresto將會發售一系列香港獨家首賣品，包括人氣作品《我的英雄學院》的All Might公仔及《福音戰士新劇場版》中的Q Posket綾波麗。除此之外，會場限定「海賊王20週年雜誌造型路飛」也會開售，罕有地採用黑白色造型，死忠一定畀Like！



孩記推「捉鬼」柯柏文

孩之寶皇牌《變形金剛》今年適逢35周年，除會一拳公開35年內曾推出過的產品外，還帶來眾多今屆SDCC特別版。《變形金剛》× 《捉鬼敢死隊》柯柏文MP10是中重頭作，套裝包括一個9.5吋高的柯柏文及貨櫃車卡，後者鬼馬地印有Ghostbusters徽章及口水鬼粘液，一次過滿足兩班Fans！首賣名單還包括《Marvel》及《星球大戰》電影人物模型及SDCC限定版，加上不同的玩具展覽，熱鬧到爆！



ZCWO賣香港情

本地玩具廠ZCWO首度把「香港情」系列帶大型展覽，以同比例呈現垃圾桶、圍欄、安全島等大家熟悉的公共設施，齋睇唔買都有份親切感。同廠仲有巴魯坦星人塘膠公仔，全高60cm兼雙眼可着燈，單是製作連審批便用了一年時間，誠意十足！另一邊廂，土炮玩具廠BigBoysToys推出街頭霸王T.N.C 系列T.N.C.-00 豪鬼（BGM特別色版），地台將配備背景音樂，玩時勁有氣氛！



火鳳無窮套裝

漫畫方面，東立《火鳳燎原》六十六期單行本會於書展首日出版，同時有「火鳳燎原六六無窮套裝」發售，一個價錢就買到限定八奇人形公仔、簽名板、匙扣及單行本，而陳某老師更會到場幫大家簽名，讀者們咪錯過！玉皇朝則有《新著龍虎門1000期紀念套裝》，附有第一千期海報及紀念Tee，屬收藏Must Buy Item！

