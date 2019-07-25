Diesis Audio　號角擴散全面包圍

如嫌傳統喇叭外形四四方方無新意的話，意大利Diesis Audio出品的旗艦級座地喇叭Caput Mundi應該是你杯茶，音箱頂部設有一個獨立的號角，能杜絕來自音箱的不必要干擾，而且號角的音場擴散亦比傳統喇叭全面得多，包圍感一流，號角內設有一組同軸壓縮驅動單元，由中音及高音振膜構成，能輕鬆將高頻提升至25kHz，而且同軸單元設計能確保高中音由同一地方發出，大大提升了聲音定位的精準度，而號角下方的音箱內設有一對12吋紙振膜單元，能發揮出極為震撼有力的40Hz低音，配合新一代的驅動系統，令單元驅動更流暢自然。



如果你夠細心的話，會發現音箱背板呈彎曲流線設計，能杜絕音箱內產生不必要的駐波，而且背板是由軟身的半透明纖維布製造，令聲音除了向前方發射外，亦會透過音箱背板向後擴散，營造出更佳的音場包圍感。其實廠方早在2013年的德國慕尼黑音響展中已展出過Caput Mundi，但一直沒有香港代理引入，最近這對售價超過40萬元的超級喇叭終於引進來港發售，喇叭發燒友絕不能錯過。