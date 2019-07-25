深廣直通：深南萬科里開業　勁多打卡位

近年深圳有很多商場開幕，讓香港人假日多了不少好去處！其中，位於羅湖的萬科里剛於6月29日開業。



食番奇市，里度有局

深南萬科里位於深南廣場之內，這座標志性建築，設計成金色雙子塔造型，被很多人戲稱「土豪金塔」，暗示其豪宅身份。其中整個商場面積約約2萬平方米。

商場主要區域則位於2樓及3樓，這裏的主題是「食番奇市，里度有局」，為配合此一主題，還設有四大主題場景——「有嘢食、番尋味、奇玩嘢、行街市」，將「粵式」生活場景融入商場之中，將廣東文化精髓與現代創意結合，集合「市井味」、 「早古味」、「潮玩味」於一身，再現熱鬧市井小巷里！



多家食店進駐

深南里科里以餐飲及酒吧為主，餐飲方面，網羅了佳肴啫野、深井村燒鵝、潮汕腩王、論牛、粿工坊等粵式經典品牌，讓人細細品味傳統粵式美食，更引入綠茶、中發源、原味四季、班花、爆丼、奈雪的茶、85度C等知名連鎖品牌，讓潮人品潮味，其中2樓中庭最大的區域，則是coco飲品店，而且規模很大，很適合年輕人在此歡聚。此外，這裏更著力打造了文化與潮流交融的酒吧街區，將成為羅湖新晉夜生活聖地。

3樓還在裝修階段，但也可以發現瀰漫着廣東文化，而整個3樓更用深圳40年城市變遷展串聯起來，透過照片和文字，展示了深圳從1980年至2019年的成長歷程。至於藝術長廊，則通過有趣創意的文字排列，吸引很多年輕潮人來打卡拍照。



交通：地鐵2號線和9號線文錦站，D出口步行3分鐘即可。