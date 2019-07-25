【深夜字聊】手術後曳曳　患急性盆腔炎

Q：我的一位二十幾歲女性朋友在六星期前在醫院做了人工流產手術，本來復原正常，但上星期她和男朋友交歡，又去泳池游泳，之後她就發高燒，入院檢查驗出是急性盆腔炎。我想代她問患上急性盆腔炎有甚麼後遺症？她何時才可再恢復性生活？

蘿蔔



A：盆腔炎 (Pelvic Inflammatory Disease)是一種常見的婦科疾病，病灶是女性的內生殖器官發炎，通常葡萄球菌、大腸肝菌和壓氧菌等微生引起，導致輸卵管炎和子宮內膜炎等，分急性和慢性。



急性盆腔炎會引起腹膜炎、敗血症、感染性休克等嚴重後果，患者徵狀包括發冷、發熱、嘔吐、下腹疼痛、食欲下降、乏力、陰道不規則流血和伴有不正常的陰道分泌、小便頻密、腹瀉等。診斷方面，盆腔超聲波以及抽取陰道分泌物和尿液化驗可準確診斷出盆腔有無積膿。治療方面，患盆腔炎女性宜臥床休息，正確使用醫生處方的抗生素，即使症狀已有改善，亦要遵照醫生指示完成一個療程。如果不幸盆腔炎已惡化到輸卵管內積膿，則需進行外科手術將膿液引流。



朋友必須依指示食藥即可漸漸康復，恢復性行為應依從醫生忠告，莫要急於一時，亦應長期採用安全套以避免感染。接觸公眾水源亦屬高風險，游泳較容易令未完全復原的傷口再受感染，繼而導致急性盆腔炎。



對於整體女性而言，預防盆腔炎的主要方法包括：（1)女性應小心產後或流産後感染、宮腔內手術操作術後感染、經期不衞生、鄰近器官炎症蔓延等。（2）性生活頻繁的女性，應於性行為中採用安全套，盆腔炎可通過性行爲而互相交叉感染。（3）大量或長期使用抗生素會令女性的體內的防禦能力下降，日常盡量減少使用抗生素。(4)不論是急性或慢性盆腔炎一定要積極和徹底治療，因它有機會導致日後月經紊亂甚至繼發不孕症，女性應加以留意！



李偉儀