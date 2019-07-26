直擊日本益力多　100億背後的故事

「你今日飲咗未？」1935年面世的益力多，陪伴着我們成長，至今銷售區域已擴展至39個國家及地區，全球每日有4,000萬人飲用品牌旗下的乳製品。每支含100億個活性乳酸菌代田株的益力多，能夠增強腸臟蠕動，改善排泄，防止害菌在腸內繁殖維持免疫力，增強抵抗力，從而達到預防疾病及健腸長壽的效果。不經不覺，香港益力多成立50周年，在這個紀念性時刻，讓我們帶大家去到益力多的原產地日本，看看其有趣又鮮為人知的一面啦！



Yakult Lady街坊好友

在日本及其他國家，有個職業叫Yakult Lady，穿着整齊制服，踩着單車穿梭大街小巷，將益力多送到顧客屋企。Yakult Lady一般都是家庭主婦，益力多設立這個職位，主要目的是希望幫助婦女就業，等他們湊小朋友之餘都可以搵下外快。他們一朝早返到公司開會，之後整理好要派送的產品，知道自己負責派送邊個區域後，就踩單車出發。他們不只送貨，亦會和客人聊天，尤其對一些獨居老人給予關心，就如朋友一樣。Yakult Lady不但會準時將益力多送到消費者家中，而且對客戶關懷備至，會細心記錄訂購家庭的情況，例如人數、愛好、健康情況等等，再針對家庭成員的腸道健康狀態給予專業的健康貼士。除了由Yakult Lady送上門的訂購服務外，顧客亦可以直接在超級市場、便利店或飲品售賣機買到益力多產品。



總社歷史悠久

提起益力多，一定要介紹位於東京新橋區的總社，於1955年成立，歷史相當悠久。大堂展示世界各地不同的益力多包裝，各種產品一目了然，可能大家未必知道，益力多除了飲品之外，亦有推出即食麵、健康食品及護膚品，最特別的是在總社地下的Cafe de Brasilia，可以飲到由益力多混合營養飲品「Tafuman」而成的「Yakuman」，一次過補充活性乳酸菌及維他命B，健康滿分。



支持環保減廢

全日本的益力多工場共有十個，富士裾野工場是其中之一，負責生產益力多原液及一系列健康飲品。這裏更歡迎團體參觀，了解益力多的歷史及製作過程，值得一提的是，益力多對環保一向非常重視，於工場推行廢物減量、再使用及再利用，以達致「零排放」為目標。例如利用微生物喜歡寄居於益力多膠樽的特性，設計出一個能夠將工場污水淨化的系統，經多重過濾後再排出河流。除了環保，益力多對於支持體育及社區活動亦不遺餘力，於日本就有自己的棒球隊「益力多燕子」，1950年成立至今奪得5次日本大賽冠軍。在不用比賽的日子，隊員們會到中小學教棒球，將這項運動推廣開去。



香港工場歡迎參觀

如果你想了解多些益力多的故事，不妨以團體形式報名參觀位於大埔的香港益力多工場，有工作人員負責講解和小朋友玩遊戲同睇卡通片、贈飲益力多，然後參觀生產線，內容豐富有趣。早前益力多為慶祝工場參觀人次達100萬，特別於當日舉行慶祝儀式，除了可以和可愛的益力多公仔合照外，參觀的朋友更可獲得禮品一份，每一位都滿載而歸。