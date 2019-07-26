營事檔案：脆口小食　走肥好健康

今次教大家預備兩款小食：洋葱豬扒包及蜜糖番薯條。兩款小食的製作過程輕鬆簡單，選用的食材也蘊含一定的營養價值，有別於一般脆口小食，而月更見健康有益。



【至營脆豬仔餡料配搭】

脆豬仔包經常在下午茶餐牌中出現，多數也搽了牛油和煉奶，而牛油中的脂肪及煉奶中的糖分，也增加了整體的卡路里，因此，選擇了洋葱豬扒作為脆豬仔包的餡料。脆豬仔包是五穀類，能夠提供身體其中一種主要營養素——碳水化合物，為身體提供能量；豬扒的質感厚實，為一眾「食肉獸」所喜愛，豬肉含有豐富蛋白質，充足的蛋白質能夠維持身體細胞組織的修補及更新，而維持身體細胞組織的修補及更新，對皮膚、頭髮、指甲等的健康生長都非常有效。豬肉亦含有鋅質，能夠促進身體的免疫力，幫助傷口愈合，是體內抗發炎的重要成分。洋葱含有機硫化物，具有抗菌消炎作用，有抑制和殺滅細菌或病毒的作用。洋葱含有膳食纖維，有助促進腸道蠕動，亦含有維他命A和維他命C等營養素。



【五顏六色番薯知多啲】

不同顏色的番薯，其含有的營養成分相若，每100克番薯約有20克澱粉質，可當作五穀類。番薯的脂肪含量低，而且每100克番薯約有3克纖維，能夠增加飽肚感，非常適合減重人士食用。紫色的番薯含有較多花青素，具抗氧化功效，有助對抗自由基的侵害，延緩衰老。黃色及橙色番薯的胡蘿蔔素含量較高，同樣具有抗氧化之效，有助維持眼睛健康。





【洋葱豬扒包】

材料：

豬扒 1件

洋葱 半個

脆豬仔包 1個



調味料：

黑胡椒 少許

鹽 少許

豉油 1茶匙

糖 1茶匙

生粉 1茶匙



做法：

1.將豬扒洗淨，用刀背拍鬆肉質，加調味料醃15分鐘。

2.洋葱切絲，備用。

3.下少許油燒熱鍋，放入豬扒，兩面分別煎4-5分鐘。

4.再加入洋葱煮到變軟。

5.將食材放在包內即可。





【蜜糖番薯條】

材料：

番薯 1條（大）

蜜糖 適量

橄欖油 2茶匙



做法：

1.把番薯去皮，切成方條。

2.將番薯條放入碗中，加入蜜糖及橄欖油拌勻。

3.在烤盤上放上一張牛油紙，平均地撒上甜薯。

4.放入光波爐或焗爐以攝氏200度焗20分鐘。最後5分鐘，把甜薯條反轉，令烤焗更均勻。





Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。