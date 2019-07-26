周末開P　早一晚雪定桃味Sangria

西班牙的果酒Sangria，果香滿滿，不少女士也愛，很多時大家會用白酒或紅酒來浸泡，而網站tipsybartender.com早前就教大家用微甜的Pink Wine來浸泡桃味的Sangria。



用上酸酸的蔓越莓和橙肉，配清甜的提子和桃肉，味道平衡，記得每種水果都要切開，以便浸泡出味。除了微甜的Pink Wine外，大家也可以加點桃味的杜松子酒來添加味道。



將所有材料放入瓶入面拌勻，趕時間的話可以即浸及加冰即飲，但味道未必能滲到酒中。建議今晚做定置雪櫃冷藏1晚，讓水果味道充分滲到酒液之中，連果肉一起品嘗至美味。



網址：https://tipsybartender.com/recipe/zinfandel-peach-sangria/



材料：

Pink Wine 1支

桃味 Schnapps 360毫升

蔓越莓汁 450毫升

菠蘿汁 450毫升

桃片 適量

提子 適量

橙肉 適量

蔓越莓 適量



做法：

1.水果切件或切片，放在壺底。

2.加入酒類和果汁，雪一晚便可飲用。