周末開P　早一晚雪定桃味Sangria

2019年07月26日 09:30
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    利用 Pink Wine配水果浸泡的Sangria，酸甜美味。（互聯網）

    西班牙的果酒Sangria，果香滿滿，不少女士也愛，很多時大家會用白酒或紅酒來浸泡，而網站tipsybartender.com早前就教大家用微甜的Pink Wine來浸泡桃味的Sangria。

    用上酸酸的蔓越莓和橙肉，配清甜的提子和桃肉，味道平衡，記得每種水果都要切開，以便浸泡出味。除了微甜的Pink Wine外，大家也可以加點桃味的杜松子酒來添加味道。

    將所有材料放入瓶入面拌勻，趕時間的話可以即浸及加冰即飲，但味道未必能滲到酒中。建議今晚做定置雪櫃冷藏1晚，讓水果味道充分滲到酒液之中，連果肉一起品嘗至美味。

    網址：https://tipsybartender.com/recipe/zinfandel-peach-sangria/

    材料：
    Pink Wine　1支
    桃味 Schnapps　360毫升
    蔓越莓汁　450毫升
    菠蘿汁　450毫升
    桃片　適量
    提子　適量
    橙肉　適量
    蔓越莓　適量

    做法：
    1.水果切件或切片，放在壺底。
    2.加入酒類和果汁，雪一晚便可飲用。