周末開P 早一晚雪定桃味Sangria
2019年07月26日 09:30
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利用 Pink Wine配水果浸泡的Sangria，酸甜美味。（互聯網）
西班牙的果酒Sangria，果香滿滿，不少女士也愛，很多時大家會用白酒或紅酒來浸泡，而網站tipsybartender.com早前就教大家用微甜的Pink Wine來浸泡桃味的Sangria。
用上酸酸的蔓越莓和橙肉，配清甜的提子和桃肉，味道平衡，記得每種水果都要切開，以便浸泡出味。除了微甜的Pink Wine外，大家也可以加點桃味的杜松子酒來添加味道。
將所有材料放入瓶入面拌勻，趕時間的話可以即浸及加冰即飲，但味道未必能滲到酒中。建議今晚做定置雪櫃冷藏1晚，讓水果味道充分滲到酒液之中，連果肉一起品嘗至美味。
網址：https://tipsybartender.com/recipe/zinfandel-peach-sangria/
材料：
Pink Wine 1支
桃味 Schnapps 360毫升
蔓越莓汁 450毫升
菠蘿汁 450毫升
桃片 適量
提子 適量
橙肉 適量
蔓越莓 適量
做法：
1.水果切件或切片，放在壺底。
2.加入酒類和果汁，雪一晚便可飲用。