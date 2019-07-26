高溫盛夏，由踏出家門起，都市人每天在潮濕悶熱的天氣下日夜為生活奔波。下班後，能回家躺在舒適的床上愜意休息最理想不過, 為忙碌的一天生活劃上完美句號。

香港的高溫和高濕度使人晚上輾轉反側，影響睡眠質素，往往未能安睡。一張承托力強、堅固耐用同時又清爽舒適的床褥能助你進入夢郷，讓你每天重新注入能量。



能量注滿每一天

雅蘭床褥多年來著力硏發彈弓床褥和提供高品質寢具，已連續36年獲得「香港Q 嘜優質產品」認証，產品質素被受肯定。「煥能床褥系列」採用CELLIANT 技術及進口優質織錦面布，質感舒適，其獨特的礦物纖維更有效維持體溫平衡，睡得更舒適自在。中央的天然乳膠層則能排濕散熱之餘，更有效承托脊骨，保持身體健康；此產品也同時在消委會測試中，獲得硬床褥類別中的4星高分，於承托表現、舒適度和耐用測試均表現出色。



炎夏涼感新體驗

除了提高睡眠質素外，抵抗暑氣也是在炎夏的另一挑戰。全新推出的涼感床褥保護墊，大家可清爽舒適地睡眠。其雲母礦石纖維透氣度高，能令汗水加速揮發，睡眠時能部感清爽。用家亦可放入巳洗衣機清洗，非常方便。現凡購買煥能床褥系列即送上述涼感床褥保護墊，與大家共抗炎夏，讓都市人身心獲得全面放鬆，一夜好眠。



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