FoodieCurly鬈毛妹：百年古厝吃爆汁焢窯烤雞

古厝與烤雞，風馬牛不相及，鬈毛你究竟想說甚麼？

哈哈，我沒搞錯，他們的確共存在同一空間。在台東的池上鄉，有一座古色古香的百年古厝 ，名為「清河堂」，現已發展成為休閒農區，大家可以來製作米苔目 (銀針粉)，以及吃一頓焢窯大餐。

這天我們一大清早就出發，去了生鮮超市購買在地小農種植的蔬果，一心想帶到清河堂焢窯，可惜就是沒經驗，揀選的蔬菜太易煮爛，不適宜放進窯裏烤幾小時，買了也用不上，幸好清河堂為我們準備的都很豐富，不怕會餓肚子。

古厝的後山是一座又一座的焢窯，旁邊是用來生火的木頭，餐廳一早已為我們預備，兩小時前在焢窯裏放了池上放山雞、五花腩、南瓜、玉米、雞蛋、地瓜等等，全部都是在地食材，十分新鮮。

吃之前，大家須先挖走窯上的泥，打開蓋，裏面放滿了美食！我最喜歡的是烤雞，雞殻裏塞滿葱薑蒜，簡單卻天然的美味；阿姨拆雞時，雞就像受了一記化骨綿掌，一拆即骨肉分離，雞汁還流得整盤都是，看見都流口水了！吃一口，雞肉軟嫰，雞汁豐盈，吃時記得夾一條鹹香的薑葱，太滿足了！

其他蔬菜也很不錯，南瓜和地瓜都很軟熟香甜，玉米雖採用了水果玉米，但感覺還是香港買到的白粟米更甜一些。只吃這些不足夠？阿姨還準備了一大盤的蝦米米粉，以及一煲越瓜湯，越瓜是台灣夏季很普遍的瓜類，喝一碗，很有消暑的感覺。

一窰十人份，包一隻雞，才不過NT$3500，好划算！



清河堂休閒農業體驗區

地址： 958台灣台東縣池上鄉萬安村龍仔尾9鄰24號

電話：+886 8 986 2997

官方FB：https://www.facebook.com/cinghetang089862997

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