果粉聚焦︰iPhone 11不「徹回」異相鏡頭！

新iPhone如無意外會於9月推出，坊間最近又流出更多消息，當中包括型號及屏幕尺寸。據知新機將有三款，分別是5.8吋OLED屏幕的iPhone 11、 6.5吋OLED屏幕的iPhone 11 Max及6.1吋LCD屏幕的iPhone 11R，三部機均移除了3D Touch功能，取而代之是全新的Leap Haptic震動回饋技術，具體操作仍然未知，可以期待是基於Haptic Touch的優化版本。



鏡頭方面，異相的正方形三鏡頭模組不會「撤回」，當中包括標準主鏡頭、遠攝鏡頭及超廣角鏡頭，並添加「Smart Frame」功能，會在拍攝時捕捉畫面周圍的資訊，方便用戶之後進行裁相或微調環境細節。同時，前置鏡頭將支援120fps慢動作錄影，令自拍也能做出有趣的慢鏡效果。



另外，近年很多旗艦機都加入逆向充電功能，全線iPhone 11也不例外，只要把Apple Watch及AirPods 2可放上機面就能充電，與S10等對手睇齊。

