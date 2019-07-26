三界五行：黑豆滋陰補腎　固本培元

傳統中醫養生認為，黑色的食物，對腎有益，例如：海參、烏龜、竹絲雞、水魚、生魚、塘虱魚、黑草羊、黑米、黑棗、桑葚、黑芝麻、黑杞子、黑提子、黑木耳、靈芝、墨魚、紫菜及藍莓等。



黑豆也不例外，秋冬進補，黑豆煲黑草羊，和味又有益。現在雖然天氣炎熱，但是黑豆煲塘虱魚，也是很合時宜。



中醫所講的腎，並非單指腎臟，主要功能包括藏精、生水、納氣。藏精，也並非只是男性的精子，而是精神的精，腎不藏精（睡眠不足、營養不良、過分憂慮、精神緊張、體力透支、私生活不檢點，都有可能導致），就會沒精打彩，面色無華，眼圈發黑。水，就是陰津，陰津不足，就是陰虛，本來，陰與陽是平衡的，陰虛很容易導致陽亢，俗語所講的「虛火」，陰虛火盛，容易脾氣暴躁，忍受能力低，失眠，便秘，精神恍惚，健忘，皮膚乾燥。納氣，就是呼吸暢順，心境平和，氣定神閒，中氣十足。腎好，精神才會好，可達致健康長壽、事業成功、生活快樂、家庭幸福。



所以，中醫就有這金科玉律──「腎為先天之本，脾為後天之本」，黑豆既滋陰補腎，又健脾養胃，很多養生家都努力尋求用黑豆固本培元的妙法。醋豆、黑豆漿、黑豆與其他補腎食材混合打粉沖劑，製作簡單，食用方便。



方向宇