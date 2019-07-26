Emma Wallace東西融合　撞出時尚火花

East Meet West的設計在時尚界不乏捧場客，這種跨文化的獨特風格可以有多種不同的演繹手法，例如將傳統東方元素以巧妙的手法融入到西方服飾和剪裁，又或傳統東方式設計但配以現代布料、圖案和配色，碰撞出無窮火花，就是東西融合的好玩之處，難怪深受不少設計師鍾愛。



來自英國的時裝設計師Emma Wallace便是以東西融合聞名，10年前來到香港落地生根，原本是造型師的她卻轉型當上設計師並成立個人品牌，而香港東西文化交融的特色更啟發其創作。在全新的秋冬系列中，她將中國的古代服飾元素融入具時代感的女裝中，並加入新藝術運動時代的柔美女性氣質。



用色上她注入鮮艷的紅色和黃色，象徵着中國文化中的好運、幸福和力量，而透過柔軟飄逸的面料則能表達出西方的柔美色彩。獨特的印花設計靈感源自古代神話的嫦娥故事，並優雅地展示於連衣裙、外套、裙子和連身褲上，和服風格的外套更是時尚女生必備的單品。珠片和金色的細節點綴，打造出引人注目的奢華外觀；不對稱的細節和巧奪天工的剪裁，則呈現摩登女性的魅力。