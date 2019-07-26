本周車展：個個搞優惠點可以唔睇
2019年07月26日 16:00
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（互聯網）
BMW
日期：7月27~28日（星期六及日）
時間：10:00am~7:00pm
地點：土瓜灣陳列室
推介：SUMMER ON夏日車展呈獻「輕鬆啟程」計劃，月供低至$2,759起，指定型號可免首兩期月供優惠及禮遇。
查詢：3129 9000
INFINITI
日期：7月27~28日（星期六及日）
時間：11:00am~6:00pm
地點：九龍灣及灣仔陳列室
推介：Q50以澎湃性能彰顯狂野動感基因，坐擁300至400匹強大動力，極小量Q50 3.0t現貨以震撼價$299,800起發售。
查詢：2756 9123
Volvo
日期：7月28日（星期日）
時間：10:00am~5:00pm
地點：沙田凱悅酒店凱悅廳I
推介：展出SUV包括XC40、XC60及XC90，售價由$399,800起，同場尚有旗艦行政房車S90，僅售$530,000。
查詢：5911 9216
Nissan
日期：即日起至7月31日
時間：11:00am~9:00pm
地點：尖沙咀Mira Place 1
推介：展出全線「日產智慧御駕科技」車系，包括Serena、Qashqai及X-Trail，同場有純電動車LEAF及Evalia。
查詢：2262 1088、2803 5333