本周車展：個個搞優惠點可以唔睇

BMW

日期：7月27~28日（星期六及日）

時間：10:00am~7:00pm

地點：土瓜灣陳列室

推介：SUMMER ON夏日車展呈獻「輕鬆啟程」計劃，月供低至$2,759起，指定型號可免首兩期月供優惠及禮遇。

查詢：3129 9000



INFINITI

日期：7月27~28日（星期六及日）

時間：11:00am~6:00pm

地點：九龍灣及灣仔陳列室

推介：Q50以澎湃性能彰顯狂野動感基因，坐擁300至400匹強大動力，極小量Q50 3.0t現貨以震撼價$299,800起發售。

查詢：2756 9123





Volvo

日期：7月28日（星期日）

時間：10:00am~5:00pm

地點：沙田凱悅酒店凱悅廳I

推介：展出SUV包括XC40、XC60及XC90，售價由$399,800起，同場尚有旗艦行政房車S90，僅售$530,000。

查詢：5911 9216



Nissan

日期：即日起至7月31日

時間：11:00am~9:00pm

地點：尖沙咀Mira Place 1

推介：展出全線「日產智慧御駕科技」車系，包括Serena、Qashqai及X-Trail，同場有純電動車LEAF及Evalia。

查詢：2262 1088、2803 5333