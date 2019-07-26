飲食嘗識：多士雙生兒　你識唔識分？

外脆內軟、又香又甜的西多士，可以說是本土飲食文化的經典代表之一，吃前先塗滿牛油，然後再淋上糖漿，邪惡但極之美味。雖然西多士是大家熟悉的茶餐廳美食，但據說是源於食材及做法都好講究的法式多士。



法式多士的造型，明顯比西多士華麗又多花臣，除多士本身之外，通常都會伴以雜果、忌廉，還會灑上糖粉。但如果只是將西多及法式多士來比較的話，兩者其實很相似。旺角一間主打本土地道美食的港式餐廳主廚陳國忠（Kevin）指，很多人都會將西多及法式多士兩者混淆，但原來兩者無論做法、材料都有很大的分別。



以西多為例，材料比較簡單，包括有方包、雞蛋、牛油、花生醬及糖漿。至於法式多士的材料就相對較繁複，主要有雞蛋、牛奶、玉桂粉、厚多士或牛油軟包、雜果、忌廉及糖粉等。做法方面亦不同，西多士是將方包面塗上牛油、花生醬或者果醬，之後上蛋漿，再以油溫大概攝氏180度炸到金黃色，然後加塊牛油、淋上糖膠就可以吃了。但法式多士的做法就比較複雜少少，法式多士就需要浸牛奶，牛奶還會加入肉桂粉提香，讓麵包浸透牛奶後，再用牛油慢慢煎香，吃時還會伴以雜果及忌廉，然後灑上糖粉一起吃。