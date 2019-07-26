型爆！開跑車駛過古宇利大橋

來到日本沖繩自駕遊，除了方便前往不同景點外，享受駕駛樂趣也是一大賣點！這次便特意租來開篷跑車代步，更刻意駛過連接屋我地島與古宇利島的古宇利大橋，確係夠晒心曠神怡。



設於Mono Rail小祿站旁的Grace Okinawa，是當地較高級的租車公司，賣點是經常引入新款和大熱的小汽車，並可於預約時選擇在機場及酒店交收，十分方便。據知，老闆是愛跑車之人，因此該店同時引入多款後驅手動跑車，如Subaru WRX STI TYPE RA-R、NISSAN 2017 GT-R Premium Edition和CHEVROLET 2018 Camaro Convertible等大熱之選，日租價格由￥12,960（約HK$933）起。是次租用的是較易駕馭的Mazda經典的Roadster（MX-5）S Special Package，6速手動波段寬容度高，加速得心應手，開篷後由那霸往沿海邊公路兜風的確一流！加上設有廣東話語音導航，切合香港人的需要。



位於沖繩島北邊的古宇利島，與沖繩本島對出屋我地島的，有條全長達1,960米、於2005年開通的古宇利大橋作連接，驅車到大橋上兜風，可觀賞到兩旁碧藍的海面，予人心曠神怡的暢快感覺。



Grace Okinawa

地址：沖繩縣那霸市金城3丁目8-14

營業時間：8:00am~8:00pm

費用：租車每日約￥4,860（約HK$350）起

網址：https://www.graceokinawa.com

