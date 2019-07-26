Game迷必讀！《勇者鬥惡龍》必知5件事

鍾情角色扮演遊戲（RPG）的朋友，肯定玩過《勇者鬥惡龍》（Dragon Quest，簡稱DQ）系列吧！這隻有逾30年歷史、經歷了多部家用遊戲機的名作，除了為無數機迷帶來美好回憶，其影響力更跨媒體，就算唔打機亦聽過《勇》的大名！日本於8月2日將有改篇《勇》的3D電影動畫上映，更被視為暑假檔的重頭大作，熱爆指數滿分，係時候溫故知新，認識這隻來自昭和的經典遊戲！



【史上壽命最長的日本RPG】

《勇》於1986年5月27日推出系列首作，直到2017年推出的第11集，先後經歷了紅白機、超任、Playstation、Playstation 2、任天堂DS、Wii及Playstation 4多部家用遊戲機機種，還有手提機及電話App，絕對經得起時代考驗。截止2018年，該系列的累積發行量及下載數目逾7,600萬隻，並於2014年獲得健力士史上壽命最長的日本RPG遊戲認證，被喻為「國民RPG」絕對實至名歸。



【生父堀井雄二】

《勇》系列以遊戲設計師堀井雄二為中心製作，佢中學時志願係做漫畫家，但中途走去做遊戲設計，於1983年推出電腦用的冒險遊戲《Port Pier連環殺人事件》備受Game界中人注目，於1986年推出被喻為「紅白機首隻正統派RPG」《勇者惡鬥龍》，而1988年的《勇》第3集大受歡迎，更成了當時的社會現象。值得一提，堀井曾經於著名漫畫原作者小池一夫（即《淚眼殺星》及《傷追人》的原作）開辦的劇畫村塾上堂，並於小池身上學到獨特的改名技巧——要讓人印象難忘，要將簡單的詞語和艱深的詞語組合起來，最後便想出了《Dragon Quest》這個經典名字。



【鳥山明負責人設】

先後繪畫《IQ博士》及《龍珠》兩套經典漫畫的鳥山明，相信唔使多介紹了吧。除了漫畫家的身分，他亦同時為電子遊戲擔任人物設計工作，而《勇者惡鬥龍》多年來的人設，便是由這位大師負責！據講背後拉線的，原來是負責《龍珠》的責任編輯鳥嶋和彥，話說鳥嶋跟堀井相熟兼經常一齊打機，後來得知堀井計劃推出《DQ》，鳥嶋落足嘴頭推薦鳥山明擔任人物設計（甚至騙堀井說鳥山明對《Port Pier連環殺人事件》好有興趣，實情鳥山明對此Game一無所知），最後終於成事。而鳥山明的人設亦充滿了個人的風格，當中水滴狀的怪物史萊姆（Slime），其趣致可愛模樣更備受女生追捧，相關精品更層出不窮，足證其超班設計功力。



【《少年JUMP》人氣作品】

可能因鳥嶋及鳥山明的關係，令漫畫雜誌《週刊少年Jump》近水樓台，經常有《勇者鬥惡龍》系列的相關資訊報道，後來為了支援《勇者鬥惡龍4：被引導的人們》（1990年）的推出，於是該漫畫雜誌在1989年推出了一個《勇》的多媒體企畫，其中焦點係找來新人漫畫家稻田浩司，連同原作三条陸推出了《勇者鬥惡龍 達爾大冒險》的漫畫，該作品採用了《勇》遊戲中的世界觀及設定為基礎，並重新創作故事。讀者反應也不俗，連載長達8年，單行本有37期（香港有出中譯版），並於1990年推出了動畫版（香港都有播過，叫《神龍之謎》），算是《週刊少年JUMP》於90年代的一套人氣作品。



【改篇3D電影動畫】

今年最叫《勇》迷期待的，莫過於8月2日在日本上畫的動畫電影《Dragon Quest Your Story》，這套3D動畫以1992年推出的《勇者鬥惡龍5：天空的新娘》為藍本，故事講述主角為了救回被魔物捉走的母親，於是跟爸爸踏上了冒險旅程，遊戲中的感人情節當年被Game友一致好評，而且今次的動畫版找來了負責《STAND BY ME：多啦A夢3D》的導演山崎貴及八木龍一操刀，更由堀井雄二作監修，自然被睇高一線。另外，負責配音的卡士有佐藤健、有村架純、波瑠、坂口健太郎及山田孝之等豪華演員陣容，就算對《勇》毫無認識的日劇迷也很想睇吧！