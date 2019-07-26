男士深夜：擁抱Love and Peace　心情和諧啲

【靚人靚景：白肌美人 黃金海岸真空上陣】

今年21歲嘅白間美瑠係日本大型美少女團體NMB48現役成員，係近期活躍度及知名度最高嘅一位，除積極發展歌唱事業，亦進軍寫真界，最近就推出寫真集《LOVE RUSH》。

詳細睇：https://bit.ly/2GnOqLb



【決性11點：珍珠奶茶自拍 網民錯重點】

近排台式珍珠奶茶喺日本爆紅，有傳要買一杯人氣店嘅珍珠奶茶，需要排隊6個鐘先至買到，甚至有人稱佢係令和時代，日本第一個爆紅嘅商品。咁具人氣嘅飲料，梗係吸引唔少日本網紅同珍珠奶茶Selfie兼擺上網啦……

詳細睇：https://bit.ly/2Z5wQ5L



【決性11點：前聲優爆料 陪瞓換取工作？】

講到呢期最紅嘅AV女優，相信非早前喺AV OPEN頒獎禮連奪4獎嘅Ideapocket專屬女優優月心菜莫屬。話說作為前藝能人及前聲優嘅佢，早前應日本爆料節目《じっくり聞いタロウ》邀請講吓AV界秘聞……

詳細睇：https://bit.ly/2SF9EJb



【決性11點：俄女化身明日香 低胸戰衣勁吸睛】

早前來自俄羅斯聖彼得堡的靚女Coser「shirogane_sama」就公開了一輯她演繹明日香的靚相，穿上鮮紅色的皮質緊身衣，美好身段一目了然……

詳細睇：https://bit.ly/2O8REbE



【決性11點：立體T恤 衝擊視覺】

成日話「人靠衣裝」，雖然喺好多情況下，呢句話講得相當有道理，但係睇過日本巨乳Cosplayer岡田結衣早前喺網上分享嘅自拍照後，就會發現剪裁貼身嘅衫加好身材，絕對係養眼嘅王道！

詳細睇：https://bit.ly/2yeHbRo