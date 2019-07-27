香港估估吓：一個好驚嚇的廣告！

問題：一齣「元朗黑夜」睇到全城心驚膽跳，市民心情極度悲憤，誓要將兇徒繩之於法，而其實七八十年代，香港政府大力宣揚撲滅罪行，已向各大市民製作宣傳片教育市民滅罪的重要性，你又記得冇？



答案：

哎吖！或者大家都唔記得香港有個叫「撲滅罪行委員會」(簡稱滅罪會)存在。兼且十八區都有，據官方網站表示，各分區滅罪委員會除監察區內治安情況和反映區內居民關注的治安問題外，還協助提高社區的防止罪案意識，鼓勵市民積極參與滅罪工作。而滅罪會早於1973年3月成立。由民政司任主席，成員包括公務員。至1975年，成員擴大到包括香港上流社會熱心的公職知名人士。 於八十年代，政府為推廣「撲滅罪行委員會」給廣大市民知道，製作不了「驚嚇」宣傳片，其中1985年播出的「高空墮物 足以致命」，當年不論大小朋友都話宣傳片驚嚇過恐怖片，畫面不停在腦海浮現，每晚瞓前一定唔敢睇。宣傳片內容講述市民在家中隨手將花盤扔落街、電視扔落街，電池跌落街，看似輕鬆，但之後畫面一轉，是一名紅衣少女被電池擲中頭部，即場暈倒，鏡頭更大特寫少女暈倒後「睜大雙眼」異常恐怖，今日睇翻驚嚇度依然爆燈，咁當然同元朗西鐵站無法相比啦！