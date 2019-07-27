【玄之又玄】觀人於微　提防機心人

俗語有云：「害人之心不可有，防人之心不可無。」現今社會以利益掛帥，身邊經常出現一些笑裏藏刀的人，平常看似友善親切，但一遇到不利環境或一心謀求利益，就會從笑面背後露出殺意，這些機心人實在教人防不勝防！其實從面相學角度來看，機心人有5大特徵，不想因誤信「朋友」而受害，就要學識觀人於微。



特徵1.眉尾如刀削 口是心非

眼眉反映一個人的性情，若眉尾形狀尖而整齊，好像被刀削去一部分，即反映其人喜歡將真面目藏於心底，不會向別人流露真正想法，屬口是心非的典型人辦。另外，眉尾對上位置為「福堂位」，若有凹陷情況，反映此人非常恨錢，易為錢財起歹念。



特徵2.眼球太凸出 心狠手辣

眼為靈魂之窗，可反映一個人的內心，若眼球過於凸出、外露，在相學上被認為是心狠手辣、寡情薄義，喜歡做損人利己的勾當。就算平日與你言談甚歡，但只要涉及利益，絕對會反面不認人！



特徵3.鼻頭尖且細 工於心計

常言道：「鼻頭有肉心無毒」，意思是鼻頭肉厚反映一個人心性仁厚，包容性強，相反，鼻頭尖細、無肉的人，內心刻薄且工於心計，做人處事較缺乏人情味。



特徵4.笑時口歪歪 愛搵人笨

笑或說話時，嘴角歪向一邊，屬於奸邪之相，必須提防。嘴角偏左即表示「搵笨」對象為男人，偏右則喜歡向女人佔便宜。



特徵5.法令到嘴邊 深藏不露

法令深長是位高權重者的常見面相，這種人通常會擺出一副威嚴示人，即使露出笑容，也屬於皮笑肉不笑的一類，笑裏藏刀在他們身上出現的機會率甚高。