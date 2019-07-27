DIOR MEN x RIMOWA　旅行箱大趨「細」

通常大家出門外遊時先會用到行李箱，就算你個個月去旅行，一年先至用到12次，有咩辦法會令你想用多啲甚至日日都用？有，辦法就係將個行李箱縮細變成可以拎住行街嘅手提箱、背囊或Box Clutch。DIOR MEN就找來經典行李箱品牌RIMOWA聯名合作幫你實現夢想，相信好快大家就會見到時裝人住個「迷你篋仔」穿梭各大時裝週，呢股旅行箱大趨「細」絕對要睇實！



其實自從3年前RIMOWA被LVMH收歸旗下後，已經先後與FENDI、ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB、Supreme、Off-White、AMBUSH、Alex Israel及Daniel Arsham等多個時裝品牌及藝術家推出聯名設計，於短時間之內成功將RIMOWA向來以旅行箱作主打的傳統形象提升至更高層次，燃點大家對這個品牌前所未有的購買欲望。其實Alexandre Arnault（LVMH集團主席Bernard Arnault三子）入主成為品牌CEO後的目標遠遠不止於此，他並不是單純借助聯名攻勢去增加產品銷量，而是希望運用LVMH集團強大資源去活化這個百年寶號，DIOR MEN x RIMOWA聯名系列出現就徹底改變大家對行李箱只拎去旅行用的既定形象。



當你見到品RIMOWA將招牌鋁金屬設計延伸到推出iPhone手機殼及B&O（Bang & Olufsen）聯名耳筒收納盒上已經恨到流口水時，你點會估到熱愛旅行嘅Kim Jones竟然可以將堅固耐用的鋁金屬旅行箱變成一系列印有DIOR Monogram的手提箱、香檳箱、背囊及可作Crossbody Bag或Box Clutch兩用的「迷你篋仔」，輕易將冷冰冰的金屬行李箱打造成可日日用的炙手火熱設計？有DIOR MEN聯名加持，相信其他旅行箱品牌都會好快照辦煮碗推出類似嘅變奏設計，令旅行箱都可以成為新世代配飾之一。