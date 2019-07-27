三界五行：夏食醋豆　健脾開胃

醋豆，本來是四季皆宜的營養零食，在三伏天，還多一個開胃的保健作用。夏季，很多人都覺得沒胃口吃飯，如果在餐前半小時，食二十粒用醋醃製的黑豆，一定開胃。



醋豆的製作不難，材料很簡單，醋和豆。醋用山西陳醋，豆用黑皮青豆。製法有兩種，悉隨尊便，口味各人不同，適合自己才是最好。



方法一較為簡單，黑豆洗淨，用清水煮四十分鐘，撈起晾乾，放進預先準備好的玻璃瓶，玻璃瓶一定要乾爽，沒有任何水分，然後注入陳醋，醋與豆的比例是二比十，二斤陳醋配十斤黑豆，新手無經驗，可先用二両陳醋浸一斤黑豆，成功再按比例增加分量，浸泡一星期後可以食用。



方法二，過程複雜少少，但效果應該較佳。黑豆洗淨及晾乾，放進白鑊，用慢火炒，煸乾水分，徹底乾透，此時應該聞到微微的豆香味，把豆盛起，待豆擱涼了，就放入玻璃瓶，加醋，以浸過豆面為宜，也是一星期後可以食用。



醋雖然有防腐作用，但由於夏天氣溫高濕度大，醋豆容易變質，如果一次浸泡大量的黑豆，安全起見，還是放進冰箱，餐前取二十粒出來，放微波爐叮一叮才吃。



注意，有胃病的人不宜吃醋豆。醋豆雖然是餐前開胃零食，但也是中醫藥物，即使覺得好食，也不可以隨便增加分量，更不可以用來佐酒。



方向宇