行貨實試！米家電動打氣機　足球分半鐘泵好

被視為揸車、踩車一族恩物的米家電動打氣機，內地推出後一直斷貨，早前香港開賣亦旋即被搶購一空，究竟係咪真係咁實用，記者剛剛取得行貨實物，即刻進行測試。



米家電動打氣機機身設計簡約，機身體積比一般250ml紙包飲品更大，但由於用上塑膠外殼，令機身只重約434g。機面設有單色屏幕，可以顯示實時壓力；而下方備有環狀按鍵，分別為加減鍵設定壓力、開關機頂LED電筒以及轉換模式。用家只要將機頂的氣管從機身拔出後就會自動開機，原裝氣管採用美式氣咀，適用於汽車、電單車輪胎，另附送部分單車適用的法式氣咀轉換頭以及泵波專用的波針，可惜未有附送水泡氣針。米家電動打氣機內置4個模式，分別是單車（30至65 PSI）、電單車（1.8至3.0 BAR）、汽車（1.8至3.5 BAR）以及球類（4至16 PSI），用家調校所需壓力再按確定就會隨即開始泵氣。



為模擬不同用法，先嘗試將5號足球及7號籃球放氣再泵至8 PSI，前者需時1分30秒，後者需要1分40秒，雖然與官方數據1分鐘泵好一個足球的時間有差距，但勝在免卻用手泵泵到手軟之餘，更內置充到即停功能，毋須時刻檢查壓力是否足夠。至於私家車輪胎，一般情況下胎氣只差1至2 PSI，補氣過程1分鐘內已可完成。電量方面，廠方表示滿電後可以泵滿41個5號足球或5條汽車輪胎，相信夠用。而米家電動打氣機亦有明顯缺點，首先是操作聲量頗高，而且機身自動關機後，都必須將氣管放回機頂方可開機。