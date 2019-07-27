本日日本：淺草茶室酒店　望住晴空塔浸溫泉

追求特色住宿，同時又喜歡住新酒店的朋友要留意了，東京淺草的觀音堂裏區，啱啱上禮拜開設了一間只有10間客房的酒店茶室ryokan asakusa。睇個名就知，酒店以茶室為主題，特登搵嚟日本及國際都享有甚高評價的建築家前田圭介負責建築的設計，當中有不少心思位，例如設有茶室附帶的庭園「露地」，亦採用了茶室特有的細小出入口「躙門」等等，處處都融入了茶室的招牌元素。



酒店只設有10間客房，酒店謂希望透過減少入住人數，讓員工可以認得客人，藉此提供更貼心的服務。客房方面分為4個房款，分別為茶室Suite、茶室淺草、茶室及風呂Suite，面積偏向「的骰」（約10至23平方米），全部都採用了和風室內設計，布置講究舒適。不得不提6樓設有包場露天風呂，你可邊睇住晴空塔邊浸溫泉，真係爽到暈！酒店亦為住客提供自家設計浴衣，另外於公共等候空間更有足湯體驗，予人一份貼心感覺。



酒店距離多個淺草站都不過是7至8分鐘的步程，算係相當就腳，而房租每晚約18,000日圓起，打算去東京旅遊可以諗諗。



茶室ryokan asakusa

地址：東京都台東區淺草3丁目32-12

房租：每晚18,000日圓

網址：https://www.cyashitsu.com/

