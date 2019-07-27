鬆軟滑嘟嘟　煉奶忌廉瑞士卷

2019年07月27日 19:00
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    鬆軟又不會太甜膩的瑞士卷中間，塗滿滑嘟嘟的煉奶忌廉，又香又滑。（互聯網）

    不同口味的瑞士卷可謂陪着不少香港人一起成長，是餅店及茶餐廳最受歡迎的糕餅之一。IG＠kurashiru_sweets最近就在網上分享一個煉奶忌廉瑞士卷的食譜，原來瑞士卷要自家製亦非不可能的任務。材料方面主要分為蛋糕及煉奶忌廉兩部分，雖然步驟比較繁複，但只要跟足食譜做，都可以說易掌握，喜歡自製糕餅的朋友不妨一試。

    材料：
    雞蛋　　　2隻
    沙糖　　　50克
    無鹽牛油　20克
    蛋糕粉　　30克
    牛奶　　　2湯匙
    蛋黃　　　3個
    鮮忌廉　　200毫升
    煉奶　　　60克

    做法：
    1. 雞蛋加沙糖拌勻後打至企身；無鹽牛油放入微波爐叮溶後，加蛋糕粉拌勻，用微波爐加熱約30秒攪成麵糰。
    2. 麵糰加牛奶拌勻用微波爐再加熱30秒，加蛋黃拌勻後再加打起的蛋漿，輕力拌勻。
    3. 將蛋糕漿注入長形模中，用攝氏190度焗約12分鐘。待涼後裁成長條狀。
    4. 將長條蛋糕捲起成圓形，唧入忌廉及煉奶打成的忌廉即成。

    睇片：https://www.instagram.com/p/B0QQQ-EF24f/