鬆軟滑嘟嘟　煉奶忌廉瑞士卷

不同口味的瑞士卷可謂陪着不少香港人一起成長，是餅店及茶餐廳最受歡迎的糕餅之一。IG＠kurashiru_sweets最近就在網上分享一個煉奶忌廉瑞士卷的食譜，原來瑞士卷要自家製亦非不可能的任務。材料方面主要分為蛋糕及煉奶忌廉兩部分，雖然步驟比較繁複，但只要跟足食譜做，都可以說易掌握，喜歡自製糕餅的朋友不妨一試。



材料：

雞蛋 2隻

沙糖 50克

無鹽牛油 20克

蛋糕粉 30克

牛奶 2湯匙

蛋黃 3個

鮮忌廉 200毫升

煉奶 60克



做法：

1. 雞蛋加沙糖拌勻後打至企身；無鹽牛油放入微波爐叮溶後，加蛋糕粉拌勻，用微波爐加熱約30秒攪成麵糰。

2. 麵糰加牛奶拌勻用微波爐再加熱30秒，加蛋黃拌勻後再加打起的蛋漿，輕力拌勻。

3. 將蛋糕漿注入長形模中，用攝氏190度焗約12分鐘。待涼後裁成長條狀。

4. 將長條蛋糕捲起成圓形，唧入忌廉及煉奶打成的忌廉即成。



睇片：https://www.instagram.com/p/B0QQQ-EF24f/