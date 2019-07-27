Range Rover Evoque　透視小混運

全球汽車產業為迎接電氣化新時代的來臨，不得不變陣應對，大部分包括英倫豪華汽車品牌Land Rover，第一步策略是將旗下車型逐步電動化。像早前新輸港的Range Rover便追加了Plug-in Hybrid插電式混能版本 ，而剛抵港的新一代Range Rover Evoque就配上專為電動化度身訂造全新車架結構及Mild-Hybrid油電混能系統。在朝向電動化的同時，廠方還將全球首創的嶄新透視車底科技投放其中，繼續擔當顛覆世界SUV潮流的重要角色。





規格表

車型：5門5座位Mild-Hybrid混能SUV

引擎：直四Turbo

容積：1,997c.c

最大馬力：249ps/5,500rpm

最大扭力：365Nm/1,300-4,500rpm

傳動：9前速自動波

驅動：前置引擎、四輪驅動

懸掛：(前)麥花臣、(後)多連桿

平均油耗：9.3L/100km(WLTP)

極速：230km/h

0~100km/h：7.5秒

車身體積：4,371×1,996×1,649mm（長×闊×高）

