【Model Hunter】動漫Coser　P字頭

「大家好！我是P字頭，是一名Cosplayer，也在Maidoll Mirage擔當女僕一職。至於為何會稱呼自己為P字頭，大概是因為以前大家都不清楚我Facebook名稱的讀法，所以每當見面時都會先問我『是不是FB P字頭那個？』久而久之就習慣這個名字了。



我的興趣很廣泛，有Cosplay、運動、跳舞、畫畫等等，近來也在努力學習拉花。我喜歡把自己的作品放上社交平台甚至製作成實物跟大家分享，也曾經在香港和台灣活動販賣自己的Cosplay寫真本。（今年香港動漫節CP場也會有我的蹤影~）



Cosplay作為我的興趣不知不覺間已經持續了6年，近半年雖然開始變得『佛系』，但還是希望可以透過慢慢增加自己的曝光率，讓更多圈外人了解到Cosplay這項文化，改變其他人的壞印象。



最後，也希望大家可以找到一樣能夠令自己全心投入的興趣，增值自己，學有所成！」



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