香港估估吓：《風雲》以哪個地方為背景

自從六、七十年代，新界新市鎮發展迅速，城市化為新界原居民的文化帶來不少改變，1980年的電視劇《風雲》便是以此作主題，而此劇便的背景正是新界元朗。



話說在新界何家村德高望重的何盛（關海山飾），擁有一大片土地，並經營飼料店，他一方面能夠接受新事物，另一方面卻保留舊思想，尤其重男輕女。他的女兒思雅（黃杏秀飾）尚在求學階段，戀上在父親飼料店當送貨員的張天沛（任達華飾），天沛聰明乖巧，富正義感，刻苦耐勞，但何盛門第觀念很重，對女兒跟小職員談戀愛很不滿，屢屢破壞二人好事，最後更弄致父女關係惡劣。



與此同時，何盛的兒子何文達（劉松仁飾）對事業甚有野心，對新界發展也有一套看法，在一次慈善活動中，他結識了著名實業家楊超之三女楊麗君（馮寶寶飾），楊超欲發展新界地產，更與何盛商談收購土地的事宜，本來風氣淳樸的鄉村，終因都市化而引起許多問題。



劇中最搶鏡的是吳孟達，他飾演村民周竟生，好吃懶做，專門蝦蝦霸霸，撩是鬥非，甚至強姦了黃杏秀，令觀眾看得牙癢癢，最後他被車撞死，實在大快人心！



此劇主題曲由仙杜拉主唱，作曲是顧嘉煇，作詞是王晶，當年不算大Hit，但當中歌詞慨漢：「是誰令青山也變，變了俗氣的嘴臉，又是誰令碧海也變，變作濁流滔天。」今天回看，就像一闕預言。

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