【心理測驗】在森林世界睇穿你！

迪士尼真人版電影浪接浪，今次到《獅子王》（The Lion King）接力喇！

小獅子辛巴原本是無憂無慮的小王子，和好友娜娜奔馳在草原上盡情玩耍，但是當父親獅王木法沙被叔叔刀疤陷害慘死後，大受打擊兼反被刀疤指控為兇手的辛巴，只好選擇離開流亡。途中慶幸得到到不少朋友的開導，辛巴決定決定不再逃避，重奪獅子王寶座。今次的心理測驗，便以森林世界為主題，從中了解一下你的個性。





【Start】

假設有天你走進森林，你猜自己最早遇到哪種動物？

A.獅子

B.狒狒

C.鳥兒

D.狐狸





【結果分析】

A.領袖氣派

在人群中，你總是特別受到矚目，且具有領袖風範，重視榮譽及社會地位，自尊心也很強。不認識你的人，會覺得你有一種距離感，但又不自覺地想接近你，但當認識你之後，所有人都會對你先前的距離感一掃而空，更被你的獨特氣場所吸引住。



B.搞笑能手

「我都唔知點解，見到你我總係忍唔住笑！」你可說是一個天生的搞笑能手，渾身充斥着幽默細胞，頭腦靈活，轉數又快，突如其來的一個爛Gag，總能令在場人士笑破肚皮。就算不開口，明明樣子長得不錯的你，但又因為一些別出心裁的舉止，同樣亦令人噴飯。



C.說話得體

口才了得的你，待人體貼，處事冷靜理性。當別人感到不開心，總愛找你傾訴，而你總會站在對方角度，理性地分析問題，並協助對方把情緒梳理。「你講嘢真係好叻，把口好似啷過油咁......」開心的時候，只要有你在，更會把現場氣氛推高，是眾人的開心果。



D.雪中送暖

為人低調的你，臉上經常一副冷漠的樣子，別人以為你對一切漠不關心，但當別人跌入低谷，第一個送上溫暖的往往就是你。你是一個外冷內熱的人，默默地留意着眾人的狀況，在適當時候伸出援手。你亦很會看臉色，很少得罪人，但當別人遇到不公，你一定會發聲。