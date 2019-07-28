傳程達意：西藏賞景坐鐵路

西藏高原的地靈人傑，讓人神往，熱門的布達拉宮、林芝及羊卓雍錯等當然是人生必到景點名單中的前列分子，但我認為另一個不可錯過的體驗，是結合這裏獨特地形與現代工程學的奇迹而成就的青藏鐵路，它坐擁九大世界之最，乘坐它走過青藏高原，將是個一生難忘的旅程。

青藏鐵路是連接青海省西寧市及西藏拉薩市的鐵路，全長1,956公里，當中有接近一半的路段在海拔4,000米以上，最高點位於海拔5,072米的唐古拉山口，讓它成為世上海拔最高、路線最長的高原鐵路。

要在高海拔地帶建造覆蓋路線如此長的鐵路，難度極高，建造期間需在沿途建立高壓氧艙及製氧站，保障工程人員的健康；而鐵路中的連續凍土地段達550公里，建設地基難度大增，於是線路設計中除了盡量避過有不良凍土的地段，更大量用上以橋代路之法，又以各種形式保護凍土，讓它不但成為凍土里程最長、更是高原凍土時速最高的鐵路，在凍土地段時速達100公里，至於非凍土地段則約120~160公里。

鐵路走過荒涼的高原，身處其中看着窗外風景的變化，更能感受高海拔的靈氣。車內設備舒適、清潔、現代化，更設有世界首創的車載制氣系統，確保車內氧氣充足，又特別使用有防紫外線貼膜的中空雙層玻璃為車窗，有效阻擋高原強烈的紫外線。全程車程約25小時，用來慢慢欣賞風景的時間可算不長不短剛剛好，途經45個站，當中多個車站設有觀景台，包括全球最高海拔、標高5,068.63米的唐古拉站。



黃進達

