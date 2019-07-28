三界五行：自製豆粉　好食有益

家中有攪拌機，食慣了用黃豆自製的豆漿，不妨改變一下口味，用黑豆自製豆漿。黑豆選用最大粒的黑皮青豆，這樣更滑更香。但是，如果你的攪拌機沒有邊攪邊煮功能，就一定要取出豆汁用明火煮透才可以食，因為，生豆汁是不宜飲用的。



如果覺得黑豆漿好飲，而又想變化一下，可以嘗試自製豆汁芝麻糊。材料是青皮黑豆，黑芝麻（先炒香，口感更好），白米（用黑米更好），徹底攪碎成幼粉，然後加冰糖、加清水，用中火煮，邊煮邊用勺子攪動，以免煮焦。這個糖水比普通芝麻糊更滋潤，營養也更高。至於濃度與甜度，可按自己喜好調校。



如果想經常用黑豆、芝麻做保健食品，而又想省工夫不用天天煮，可以嘗試以下方法，材料可自由搭配：黑皮青豆、黑芝麻、核桃、黑米。由於是即沖即食，各種食材必須預先炒熟，而且各物的受火程度不同，所以要分開來炒，核桃，輕輕炒一炒；黑芝麻，炒的時間比核桃稍稍長一些；黑米炒的時間又要長一些；黑皮青豆就要徹底炒熟。這個工序完成後，就可以放進攪拌機，打碎成幼細的粉狀，用器皿盛載好，有需要時取適當分量，加開水，用匙羹攪勻，隨個人口味加糖就可以食用。



如果喜歡食燕麥，煮熟燕麥後，加自製黑豆粉、雞蛋、牛奶，就是一個非常健康的養生營養餐，當作早餐或正餐，悉隨尊便。



方向宇